«Брехт. Швейк. Вторая мировая» — спектакль о простом человеке в условиях войны

«Брехт. Швейк. Вторая мировая» — это зрелищный спектакль, который затрагивает важные проблемы войны и её влияние на жизнь людей. Режиссёр постановки Уланбек Баялиев, лауреат премии «Мастерская Сергея Женовача» (ГИТИС, 2001), а хореографом выступила Евгения Шутина. Инновационные декорации и костюмы придают спектаклю особую атмосферу и визуальный интерес.

Сюжет и философия

Сюжет спектакля разворачивается в восьми картинах и зонах, каждая из которых раскрывает новые грани жизни в условиях войны. Уланбек Баялиев отмечает: «Для меня большая честь приглашение Сергея Васильевича сочинить историю для СТИ. Это наш общий дом, наша история, наша мечта о Театре». Он подчеркивает, что работа Брехта в «Швейке» позволяет человеку быть малым, но в то же время совершать значимые поступки. Это история о том, что мир устроен далеко не идеально, но важно продолжать жить с улыбкой.

Актёрский состав

В спектакле принимают участие: