Ковбойские приключения на сцене театра «Мимигранты»

Театр «Мимигранты» приглашает вас на захватывающий спектакль «Братец Лис и Братец Кролик», основанный на пьесе Сергея Астраханцева и одноимённом произведении Джоэля Харриса. Вас ждут настоящие приключения Дикого Запада с отважным Братцем Кроликом и непутёвым Братцем Лисом.

Встреча с героями

Главный герой постановки – ловкий Братец Кролик, который совсем не похож на привычных «зайчиков-побегайчиков» из русских народных сказок. Он уверен в себе и готов сражаться за свои права, что создано в лучших традициях веселых и динамичных историй.

Захватывающие эмоции для юных зрителей

Спектакль позволяет юным зрителям ощутить себя настоящими ковбоями. Их ждут захватывающие перестрелки и невероятные погони, которые пробудят адреналин, а также лирическая история о Братце Лисе, мечтающем о дружбе и понимании.

Креативная команда

Режиссёр Анастасия Руклевская создала похлестку под руководством художника-постановщика Полины Мищенко. Музыку для спектакля подготовил Евгений Гришков-Эсперов, а звукорежиссёром выступил Олег Панин. В спектакле задействованы талантливые артисты: Олег Крамарь, Никита Кузьмин, Михаил Морозов, Алексей Ильинский, Елизавета Иванцова, Анастасия Хуртасенко, Мария Маджаро и Евгений Борисов.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного театрального события и насладиться историей, которая согреет сердце и заставит переживать за любимых персонажей!