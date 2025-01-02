Опера Пуччини на сцене Мариинки

Успешная постановка

«Богема», осуществленная английским режиссером Йаном Джаджем, стала одной из самых успешных постановок оперы Пуччини в Мариинском театре. Несмотря на перенос действия из 1830-х в 1930-е годы, это не умаляет силы музыкального произведения.

Живописные декорации

Спектакль открывается и завершается в мансарде художника Рудольфа, где огромное окно с видом на Латинский квартал становится живописным героем сцены. Интерьер кафе «Момюс», в котором персонажи собираются отпраздновать Рождество, проработан до мельчайших деталей и создает почти кинематографическую атмосферу.

Эмоциональная глубина

Хотя в декорациях сквозит тревога межвоенного времени, это не противоречит музыке Пуччини. Напротив, она добавляет трагичности и усиливает радости, переживаемые героями. Этот спектакль является прекрасным примером того, как можно сохранить живость и свежесть произведения, созданного более ста двадцати пяти лет назад, в рамках исторической стилистики.

Не упустите возможность

Не упустите возможность увидеть «Богему» в Мариинском театре — спектакль, который тронет до глубины души!