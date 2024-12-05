Big Stand Up

Шоу с самым большим процентом смеющихся людей

Это шоу, которое славится своим высоким уровнем смеха в зале, благодаря опытным комикам и материалу, проверенному множеством зрителей. Только лучшие комики с проверенными шутками, которые вызывают смех и радость у аудитории.

Опытные комики и проверенные шутки

На сцене только те, кто способен гарантировать качественный юмор, проверенный в рамках других шоу и выступлений. Это шоу для тех, кто хочет насладиться действительно смехотворным контентом от комиков, знающих, как разогреть зал.

Пятница, суббота и воскресенье

Шоу проходит в выходные — пятницу, субботу и воскресенье, и предназначено для зрителей старше 18 лет. Состав комиков может меняться, актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.