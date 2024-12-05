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Big Stand Up
Билеты от 900₽
Киноафиша Big Stand Up

Big Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Шоу с самым большим процентом смеющихся людей

Это шоу, которое славится своим высоким уровнем смеха в зале, благодаря опытным комикам и материалу, проверенному множеством зрителей. Только лучшие комики с проверенными шутками, которые вызывают смех и радость у аудитории.

Опытные комики и проверенные шутки
На сцене только те, кто способен гарантировать качественный юмор, проверенный в рамках других шоу и выступлений. Это шоу для тех, кто хочет насладиться действительно смехотворным контентом от комиков, знающих, как разогреть зал.

Пятница, суббота и воскресенье
Шоу проходит в выходные — пятницу, субботу и воскресенье, и предназначено для зрителей старше 18 лет. Состав комиков может меняться, актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
24 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1100 ₽
25 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1200 ₽
26 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
18:30 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
27 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽
29 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
30 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
31 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1100 ₽
1 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1200 ₽
2 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
18:30 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
3 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽
5 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
6 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
7 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1100 ₽
8 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1200 ₽
9 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
18:30 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
10 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽
12 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
13 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
14 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1100 ₽
15 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1200 ₽
16 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
18:30 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
17 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽
19 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
20 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
21 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1100 ₽
22 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1200 ₽
23 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
18:30 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
24 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽
26 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
27 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 900 ₽
28 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1100 ₽
29 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1200 ₽
30 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
18:30 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
31 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

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12+
Классическая музыка Неоклассика
Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. От Баха до Циммера
30 августа в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
9 августа в 22:00 Standup Café
от 600 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
5 октября в 16:00 КЦ ЗИЛ
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5 декабря 2024 06:00
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