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Беда от нежного сердца
Киноафиша Беда от нежного сердца

Спектакль Беда от нежного сердца

Постановка
Глас 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возрождение Русского Водевиля в театре Глас

Русский водевиль — это почти забытый жанр, но как он хорош! В спектакле «Беда от нежного сердца» зрители окунутся в мир изящных, легких и искрометных приключений. Здесь много юмора, озорства и запутанных влюбленностей, которые создают атмосферу веселья и радости.

Музыка и Танцы

В этом спектакле звучат мелодичные песни, а забавные куплеты плавно переходят в озорные танцы. Музыкальное сопровождение помогает создать незабываемую атмосферу, которая захватывает с первых минут.

Исторический Контекст

«Беда от нежного сердца» написан В.А. Соллогубом — современником А.С. Пушкина. У этого водевиля была завидная судьба, и сегодня он с радостью принимается зрителем. Спектакль отлично подходит для тех, кто ищет легкие и увлекательные формы театрального искусства.

Погружение в Атмосферу

Зрителям в зале будет уютно, легко и радостно. Это уникальная возможность насладиться классикой русского водевиля, которая продолжает радовать публику и в современном театральном мире.

Режиссер
Екатерина Лисовая
В ролях
Мария Бялошицкая
Екатерина Лисовая
Виктория Фатеева
Анна Хапкина
Лариса Хорошилова

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Фотографии

Беда от нежного сердца
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