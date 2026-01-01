Театральная забава с элементами волшебства в театре «Лицедеи»

«Барабульки» — это не просто спектакль, а настоящая «театральная забава» от театра «Лицедеи». Представление погружает зрителя в фантастический мир, полный неожиданностей и чудес. Как на рыбалке, где невозможно предугадать, что клюнет на крючок, так и в этом спектакле — вас ждёт океан неизведанного, где реальность перемешивается с фантазией.

Мир сказок и удивительных существ

Зрителей ожидает путешествие в волшебное пространство, где они встретят рыб, русалок, пиратов, медуз и даже кикимор. Тут возможно всё: и звёзды на коньках, и добрые, и не очень, создания. Это история о хрупкости нашего мира, о его красоте и загадочности, приправленная фирменным лицедейским юмором и импровизацией.

Вместе с вами творим чудо

«Барабульки» — это спектакль о совместном творчестве. Зритель не просто наблюдает за действием, но становится его частью. Кто знает, может быть, именно сегодня вам удастся поймать звезду!

Приходите, и мы вместе позабавимся!