Гала-балет «BALLETGALA» Детского музыкальног театра имени Наталии Сац

Авторский концерт-спектакль Кирилла Симонова «BALLETGALA» – это праздничный вечер, наполненный изяществом и вдохновением. В программе представлены фрагменты из всемирно известных балетов, поставленных на музыку великих композиторов. Артисты балетной труппы исполнят хиты хореографического репертуара театра, что сделает этот вечер интересным как для знатоков, так и для тех, кто только начинает открывать для себя мир балета.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых включает в себя известные и любимые номера:

1 отделение

Сюита Фей из балета «Спящая красавица»

Композитор: П.И. Чайковский

Хореография: М. Петипа в редакции К. Симонова

В исполнении: Фея Сирени, Фея Искренности, Фея Пылких страстей, Фея Цветущих колосьев, Фея Щебечущая канарейка, Свита Феи Сирени

Композитор: П.И. Чайковский

Хореография: М. Петипа в редакции К. Симонова

В исполнении: Аврора, Принц Шери, Принц Флер де Пуа, Принц Шарман, Принц Фортюне

Композитор: П.И. Чайковский

Хореография: К. Симонов

2 отделение

Адажио из балета «Лебединое озеро»

Композитор: П.И. Чайковский

Хореография: Л. Иванов

Композитор: П.И. Чайковский

Хореография: М. Петипа

Композитор: И. Стравинский

Хореография: М. Фокин

Композитор: Н.А. Римский-Корсаков

Хореография: М. Фокин

Композитор: А. Хачатурян

Хореография: К. Симонов

Композитор: П.И. Чайковский

Хореография: В. Вайнонен

Композитор: А. Хачатурян

Хореография: Н. Анисимова

Не упустите возможность насладиться этим великолепным спектаклем, который вдохновит всех любителей искусства балета!