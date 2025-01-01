Меню
Balletgala/ Гала-балет
Киноафиша Balletgala/ Гала-балет

Спектакль Balletgala/ Гала-балет

6+
Режиссер Кирилл Симонов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гала-балет «BALLETGALA» Детского музыкальног театра имени Наталии Сац

Авторский концерт-спектакль Кирилла Симонова «BALLETGALA» – это праздничный вечер, наполненный изяществом и вдохновением. В программе представлены фрагменты из всемирно известных балетов, поставленных на музыку великих композиторов. Артисты балетной труппы исполнят хиты хореографического репертуара театра, что сделает этот вечер интересным как для знатоков, так и для тех, кто только начинает открывать для себя мир балета.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых включает в себя известные и любимые номера:

1 отделение

  • Сюита Фей из балета «Спящая красавица»
    Композитор: П.И. Чайковский
    Хореография: М. Петипа в редакции К. Симонова
    В исполнении: Фея Сирени, Фея Искренности, Фея Пылких страстей, Фея Цветущих колосьев, Фея Щебечущая канарейка, Свита Феи Сирени
  • Адажио Принцессы Авроры и Принцев из балета «Спящая красавица»
    Композитор: П.И. Чайковский
    Хореография: М. Петипа в редакции К. Симонова
    В исполнении: Аврора, Принц Шери, Принц Флер де Пуа, Принц Шарман, Принц Фортюне
  • Вальс из балета «Спящая красавица»
    Композитор: П.И. Чайковский
    Хореография: К. Симонов

2 отделение

  • Адажио из балета «Лебединое озеро»
    Композитор: П.И. Чайковский
    Хореография: Л. Иванов
  • Испанский танец из балета «Лебединое озеро»
    Композитор: П.И. Чайковский
    Хореография: М. Петипа
  • Дуэт Жар-птицы и Ивана-Царевича из балета «Жар-птица»
    Композитор: И. Стравинский
    Хореография: М. Фокин
  • Адажио из балета «Шахерезада»
    Композитор: Н.А. Римский-Корсаков
    Хореография: М. Фокин
  • Адажио из балета «Маскарад»
    Композитор: А. Хачатурян
    Хореография: К. Симонов
  • Снежное адажио из балета «Щелкунчик»
    Композитор: П.И. Чайковский
    Хореография: В. Вайнонен
  • Сцена из балета «Гаянэ»
    Композитор: А. Хачатурян
    Хореография: Н. Анисимова

Не упустите возможность насладиться этим великолепным спектаклем, который вдохновит всех любителей искусства балета!

