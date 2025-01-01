Гала-балет «BALLETGALA» Детского музыкальног театра имени Наталии Сац
Авторский концерт-спектакль Кирилла Симонова «BALLETGALA» – это праздничный вечер, наполненный изяществом и вдохновением. В программе представлены фрагменты из всемирно известных балетов, поставленных на музыку великих композиторов. Артисты балетной труппы исполнят хиты хореографического репертуара театра, что сделает этот вечер интересным как для знатоков, так и для тех, кто только начинает открывать для себя мир балета.
Программа концерта
Концерт разделен на два отделения, каждое из которых включает в себя известные и любимые номера:
1 отделение
- Сюита Фей из балета «Спящая красавица»
Композитор: П.И. Чайковский
Хореография: М. Петипа в редакции К. Симонова
В исполнении: Фея Сирени, Фея Искренности, Фея Пылких страстей, Фея Цветущих колосьев, Фея Щебечущая канарейка, Свита Феи Сирени
- Адажио Принцессы Авроры и Принцев из балета «Спящая красавица»
Композитор: П.И. Чайковский
Хореография: М. Петипа в редакции К. Симонова
В исполнении: Аврора, Принц Шери, Принц Флер де Пуа, Принц Шарман, Принц Фортюне
- Вальс из балета «Спящая красавица»
Композитор: П.И. Чайковский
Хореография: К. Симонов
2 отделение
- Адажио из балета «Лебединое озеро»
Композитор: П.И. Чайковский
Хореография: Л. Иванов
- Испанский танец из балета «Лебединое озеро»
Композитор: П.И. Чайковский
Хореография: М. Петипа
- Дуэт Жар-птицы и Ивана-Царевича из балета «Жар-птица»
Композитор: И. Стравинский
Хореография: М. Фокин
- Адажио из балета «Шахерезада»
Композитор: Н.А. Римский-Корсаков
Хореография: М. Фокин
- Адажио из балета «Маскарад»
Композитор: А. Хачатурян
Хореография: К. Симонов
- Снежное адажио из балета «Щелкунчик»
Композитор: П.И. Чайковский
Хореография: В. Вайнонен
- Сцена из балета «Гаянэ»
Композитор: А. Хачатурян
Хореография: Н. Анисимова
Не упустите возможность насладиться этим великолепным спектаклем, который вдохновит всех любителей искусства балета!