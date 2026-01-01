Спектакль «Аркаим»: о деменции и любви

При поддержке АНО «Деменция.нет» выйдет на сцену спектакль «Аркаим», который затрагивает важную и порой запретную тему — деменцию. Эта постановка предлагает зрителям уникальный взгляд на мир, в котором переплетаются воспоминания и реальность.

Сюжет

Действие спектакля происходит в зале ожидания вокзала, где герои ожидают поезда в мистический город Аркаим. Этот город становится символом внутреннего мира человека, живущего с деменцией. Зрители столкнутся с трогательными историями, насыщенными эмоциями, страхами и радостями, раскрывающими жизни героев.

Главные герои

В центре сюжета — полковник танковых войск в отставке Константин (Константин Кожевников) и его внучка Дуся (Нелли Уварова). Константин оказывается в мире, где память начинает изменяться, а моменты из 1950-х и 1970-х годов смешиваются с настоящим. Дуся, пытаясь справиться с болезнью деда, создаёт для них обоих пространство, где диагноза нет, а любовь и поддержка преобладают.

Темы и переживания

Каждая история, представленная в спектакле, является маленьким кусочком общей мозаики, в которой звучит тема любви, ищущей новые формы существования. Связь между героями и их семьями создает полное представление о том, как важно сохранять поддержку и заботу в непростых условиях.

Благотворительный аспект

Спектакль пройдет на благотворительной основе, а средства от продажи билетов будут направлены на программы помощи людям с деменцией и их семьям, осуществляемые социальным проектом Деменция.net.

Актерский состав

В актерском составе можно увидеть таких талантливых исполнителей, как Нелли Уварова, Константин Кожевников, Юлия Башорина, Юрий Межевич, Мария Лапшина, Иван Василевский, Ольга Евсеева и Ксения Чачава.