Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аркаим
Киноафиша Аркаим

Спектакль Аркаим

Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Аркаим»: о деменции и любви

При поддержке АНО «Деменция.нет» выйдет на сцену спектакль «Аркаим», который затрагивает важную и порой запретную тему — деменцию. Эта постановка предлагает зрителям уникальный взгляд на мир, в котором переплетаются воспоминания и реальность.

Сюжет

Действие спектакля происходит в зале ожидания вокзала, где герои ожидают поезда в мистический город Аркаим. Этот город становится символом внутреннего мира человека, живущего с деменцией. Зрители столкнутся с трогательными историями, насыщенными эмоциями, страхами и радостями, раскрывающими жизни героев.

Главные герои

В центре сюжета — полковник танковых войск в отставке Константин (Константин Кожевников) и его внучка Дуся (Нелли Уварова). Константин оказывается в мире, где память начинает изменяться, а моменты из 1950-х и 1970-х годов смешиваются с настоящим. Дуся, пытаясь справиться с болезнью деда, создаёт для них обоих пространство, где диагноза нет, а любовь и поддержка преобладают.

Темы и переживания

Каждая история, представленная в спектакле, является маленьким кусочком общей мозаики, в которой звучит тема любви, ищущей новые формы существования. Связь между героями и их семьями создает полное представление о том, как важно сохранять поддержку и заботу в непростых условиях.

Благотворительный аспект

Спектакль пройдет на благотворительной основе, а средства от продажи билетов будут направлены на программы помощи людям с деменцией и их семьям, осуществляемые социальным проектом Деменция.net.

Актерский состав

В актерском составе можно увидеть таких талантливых исполнителей, как Нелли Уварова, Константин Кожевников, Юлия Башорина, Юрий Межевич, Мария Лапшина, Иван Василевский, Ольга Евсеева и Ксения Чачава.

Режиссер
Руслан Маликов
В ролях
Константин Кожевников
Елена Морозова
Елена Морозова
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Юлия Башорина

Фотографии

Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим Аркаим
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше