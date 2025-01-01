Спектакль «Аркаим»: погружение в мир деменции

«Аркаим» — это уникальная постановка, которая отражает непростую и часто табуированную тему деменции. Действие спектакля разворачивается в зале ожидания вокзала, где герои ожидают поезда в мистический город Аркаим. Этот город символизирует закрытый внутренний мир человека, страдающего от деменции.

На сцене настоящее переплетается с прошлым, а реальность уступает место воспоминаниям. Зрителей ожидают трогательные истории, насыщенные страхами, радостями и документальными деталями жизненного пути героев.

Персонажи и их истории

В центре повествования — полковник танковых войск в отставке Константин, которого играет Константин Кожевников, и его внучка Дуся, исполненная Нелли Уваровой. Константин живет в мире, где начинают проявляться симптомы деменции. Его воспоминания о 1950-х, 1970-х и настоящем постоянно смешиваются, создавая уникальную картину его восприятия.

Дуся, стремясь не принять диагноз дедушки, пытается создать для них обоих мир, в котором болезнь не будет определять их жизнь. Их личная история переплетается с судьбами других пожилых людей и их родных, каждая из которых — это история любви, ищущей новые формы существования в изменившихся обстоятельствах.

Благотворительный аспект

Важно отметить, что показ спектакля пройдет на благотворительной основе. Средства от продажи билетов будут направлены на программы адресной и системной помощи, поддерживающие людей с деменцией и их семьи через социальный проект «Деменция.net». Это великолепная возможность не только насладиться искусством, но и внести свой вклад в важное дело.