Алена Свиридова

Концерт Алены Свиридовой в Санкт-Петербурге

Клуб Jagger готов порадовать зрителей большим концертом певицы Алены Свиридовой. Она уникальна тем, что не подстраивается под требования шоу-бизнеса, оставаясь верной своему стилю и видению. Алена сама себе автор, жанр и шоу-бизнес.

На концерте можно услышать её самые популярные хиты: «Розовый фламинго», «Бедна овечка», «Никто и никогда» и «Просто кончилась зима». Эти песни стали неотъемлемой частью её карьеры и любимыми у зрителей. С каждым выступлением Алена собирает благодарную аудиторию, которая готова разделить с ней эмоции, смеясь и плача.

Также в программе будут представлены новые композиции с альбома «Город-река». Это создаст интересный микс, который порадует как давних поклонников, так и тех, кто только знакомится с ее творчеством.

Концерты Алены Свиридовой всегда привлекают слушателей, будь то любители музыки или танцев. Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!