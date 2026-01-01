Оповещения от Киноафиши
Алексей Квашонкин
Киноафиша Алексей Квашонкин

Алексей Квашонкин

18+
Возраст 18+
О концерте

Стендап-концерт Алексея Квашонкина в Москве

Алексей Квашонкин — не только коренной житель Кузьминок, но и талантливый комик, обладающий уникальным жизненным опытом. Он является любящим мужем и счастливым отцом, что позволяет ему черпать вдохновение из личных и семейных историй.

Юмор, основанный на жизненных ситуациях

На своих выступлениях Квашонкин неизменно делится увлекательными и забавными наблюдениями. Он мастерски рассказывает о грубых таксистах и некомпетентных полицейских, а также затрагивает такие интересные темы, как знак зодиака Иисуса и философские вопросы о вращении Земли.

Идейный вдохновитель

Кроме того, Алексей является продюсером и ведущим научного импровизационного шоу в Stand-up Club №1. Здесь комики пытаются предоставить ответы на неразрешимые вопросы бытия, что делает каждый вечер уникальным и неповторимым.

Книжный клуб

Еще одним проектом Алексея является «Книжный клуб», который объединяет любителей литературы и дает возможность обсудить актуальные книги и авторов. Это событие становится настоящей находкой для всех, кто хочет расширить свои горизонты и погрузиться в мир книг.

Приходите на выступления Квашонкина, чтобы насладиться его юмором и увлекательными историями, которые заставят вас смеяться и задуматься о жизни!

Март
22 марта воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
