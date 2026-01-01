Спектакль Актёрский стендап «Своими словами». Программа №2 «Что-то пошло не так...»

Стендап-вечер в театре «Шалом»

В Зелёном кафе на Новослободской театра «Шалом» продолжается серия уникальных стендап-вечеров. Каждый из них уникален, имеет свою тему и интонацию. Приходите на атмосферное и смешное шоу, которое можно смотреть без привязки к другим вечерам — это не сериал, а отдельные выступления.

Моменты, когда всё идёт не по плану

Тематика второго стендапа посвящена неожиданным поворотам — моментам, когда реализация замыслов идет не так, как задумано. В театре известен принцип, что артисту на сцене всегда нужно создавать препятствия. Ведь интересно следить за героями, которые испытывают трудности, а не теми, кому всё удается с легкостью.

На сцене разыгрываются комические ситуации, например, когда артисту нужно играть любовь со своей бывшей или когда выходной день превращается в хаос из-за срочного выхода на сцену в новом спектакле. Эти ситуации знакомы не только театралам, но и каждому из нас. Настоящие веселые и удивительные истории возникают в моменты, когда все идет не по плану.

Уникальный формат

Наш стендап — это не только юмористическое шоу на 60 человек, но и эксперимент, который бросает вызов артистам и зрителям. В этом формате исполнители впервые выступят со своими текстами, а также поделятся своими переживаниями и мыслями, что добавляет уникальности каждому выступлению.

В программe примут участие артисты из разных театров Москвы, а кафе продолжит работать, предлагая не только кофе, но и другие напитки. Приходите заранее, чтобы «зарядить» свой столик до начала шоу. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с меню, чтобы во время выступления насладиться атмосферой.

О ведущем и программе

Вечером рулит Антон Ксенев, который создаст нужное настроение и поможет артистам раскрыться. Офф-программа «ЦИМес» включает в себя независимые работы артистов, способствующие экспериментам и расширяющие возможности самовыражения исполнителей.

Стоит отметить, что слово «цимес» в переносном значении означает «вкусное», «самая суть» или «изюминка». Таким образом, вы получите нечто особенное на нашем стендап-вечере.

Общие сведения

Продолжительность шоу — 1 час 40 минут с перерывом. Нижнее возрастное ограничение — 18+, верхнее определится вашей чувствительностью к юмору.

В составе участников на предстоящее выступление:

Андрей Лукьянов

Антон Шварц

Александра Быстржицкая

Денис Никитин

Антон Ксенев

Полина Черкашина

Наталья Сапожникова

Сергей Анненков

Приходите встретиться с теми, кто создаёт настоящее искусство, и готовьтесь к искренней и неожиданной комедии на сцене театра «Шалом»!