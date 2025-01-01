Спектакль 13

Психологическая драма «13» — о смене идентичности и искуплении

В мире, полном страхов и сомнений, разворачивается психологическая драма «13». Действие происходит в таинственном парке аттракционов, где собраны 13 незнакомцев. Каждый из них сталкивается с необходимостью оставить прежнюю жизнь и переродиться. Главный герой, хозяин парка — циничный Лука, прямо наблюдает, как гости сталкиваются с собственными страхами и внутренними демонами.

Сюжет и развитие действий

Но путь к перерождению оказывается полон неожиданностей. Когда 12 гостей преодолевают испытания, они не сломлены, а наоборот, находят в себе искру света. Их коллективная любовь начинает растапливать лед в сердце Луки. Превратившись из холодного надсмотрщика в тринадцатого участника группы, Лука обретает искупление и веру. Финал спектакля становится не прощанием, а символом возрождения — освободившись от грузов прошлого, герои получают шанс начать все сначала.

Действующие лица

Евгений Самарин

Виктория Шубина

Лилия Ананичева

Эллина Ермакова

Ксения Одноралова

Максим Дришлюк

Екатерина Бриллинг

Илья Марков

Мария Рябова

Паруир Хачатуров

Режиссура и сценарий

Спектакль создан создателями, которые знают, как затронуть душу зрителя. Главный режиссер и сценарист — Владимир Долматовский, совместно с вторым режиссером и сценаристом — Григорием Некрасовым. Их совместная работа обещает зрителям уникальный театральный опыт, наполненный глубокими эмоциями и значительными моментами.