Спектакль 13

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
О спектакле

Психологическая драма «13» — о смене идентичности и искуплении

В мире, полном страхов и сомнений, разворачивается психологическая драма «13». Действие происходит в таинственном парке аттракционов, где собраны 13 незнакомцев. Каждый из них сталкивается с необходимостью оставить прежнюю жизнь и переродиться. Главный герой, хозяин парка — циничный Лука, прямо наблюдает, как гости сталкиваются с собственными страхами и внутренними демонами.

Сюжет и развитие действий

Но путь к перерождению оказывается полон неожиданностей. Когда 12 гостей преодолевают испытания, они не сломлены, а наоборот, находят в себе искру света. Их коллективная любовь начинает растапливать лед в сердце Луки. Превратившись из холодного надсмотрщика в тринадцатого участника группы, Лука обретает искупление и веру. Финал спектакля становится не прощанием, а символом возрождения — освободившись от грузов прошлого, герои получают шанс начать все сначала.

Действующие лица

  • Евгений Самарин
  • Виктория Шубина
  • Лилия Ананичева
  • Эллина Ермакова
  • Ксения Одноралова
  • Максим Дришлюк
  • Екатерина Бриллинг
  • Илья Марков
  • Мария Рябова
  • Паруир Хачатуров

Режиссура и сценарий

Спектакль создан создателями, которые знают, как затронуть душу зрителя. Главный режиссер и сценарист — Владимир Долматовский, совместно с вторым режиссером и сценаристом — Григорием Некрасовым. Их совместная работа обещает зрителям уникальный театральный опыт, наполненный глубокими эмоциями и значительными моментами.

