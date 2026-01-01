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Kinoafisha TV Shows War of the Worlds Soundtrack

Soundtrack from "War of the Worlds"

Music from "War of the Worlds" All info
War of the Worlds (Original Series Soundtrack)
War of the Worlds (Original Series Soundtrack) 18 tracks. David Martijn
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Title Artist Time
1 Are We Really So Different? David Martijn 3:03
2 In Between Worlds David Martijn 3:57
3 The Attack David Martijn 1:44
4 A New Chapter David Martijn 1:43
5 What Do You See? David Martijn 2:22
6 There’s No Time David Martijn 2:43
7 Sophia David Martijn 1:43
8 A Cold War David Martijn 2:14
9 Ambush David Martijn 1:10
10 Bill’s Mission David Martijn 1:44
11 I’ve Found Dan David Martijn 4:30
12 Tracing the Signal David Martijn 2:10
13 Is It Hereditary? David Martijn 3:04
14 You Shouldn’t Have Hurt My Mom David Martijn 2:14
15 Like Birds David Martijn 2:04
16 Chloé David Martijn 1:44
17 We Survived David Martijn 2:38
18 A New Chapter (Reprise) David Martijn 4:04
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