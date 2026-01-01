|Title
|Artist
|Time
|1
|Are We Really So Different?
|David Martijn
|3:03
|2
|In Between Worlds
|David Martijn
|3:57
|3
|The Attack
|David Martijn
|1:44
|4
|A New Chapter
|David Martijn
|1:43
|5
|What Do You See?
|David Martijn
|2:22
|6
|There’s No Time
|David Martijn
|2:43
|7
|Sophia
|David Martijn
|1:43
|8
|A Cold War
|David Martijn
|2:14
|9
|Ambush
|David Martijn
|1:10
|10
|Bill’s Mission
|David Martijn
|1:44
|11
|I’ve Found Dan
|David Martijn
|4:30
|12
|Tracing the Signal
|David Martijn
|2:10
|13
|Is It Hereditary?
|David Martijn
|3:04
|14
|You Shouldn’t Have Hurt My Mom
|David Martijn
|2:14
|15
|Like Birds
|David Martijn
|2:04
|16
|Chloé
|David Martijn
|1:44
|17
|We Survived
|David Martijn
|2:38
|18
|A New Chapter (Reprise)
|David Martijn
|4:04