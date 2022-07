1 Are We Really So Different? David Martijn 3:03

2 In Between Worlds David Martijn 3:57

3 The Attack David Martijn 1:44

4 A New Chapter David Martijn 1:43

5 What Do You See? David Martijn 2:22

6 There’s No Time David Martijn 2:43

7 Sophia David Martijn 1:43

8 A Cold War David Martijn 2:14

9 Ambush David Martijn 1:10

10 Bill’s Mission David Martijn 1:44

11 I’ve Found Dan David Martijn 4:30

12 Tracing the Signal David Martijn 2:10

13 Is It Hereditary? David Martijn 3:04

14 You Shouldn’t Have Hurt My Mom David Martijn 2:14

15 Like Birds David Martijn 2:04

16 Chloé David Martijn 1:44

17 We Survived David Martijn 2:38