|Title
|Artist
|Time
|1
|The Freedom Trail
|Николас Брителл
|2:17
|2
|Ethel / No Choice
|Николас Брителл
|1:18
|3
|Come Down Here (feat. David Hughey)
|Николас Брителл
|1:13
|4
|Louisa
|Николас Брителл
|1:35
|5
|Petrified
|Николас Брителл
|1:25
|6
|House of Baal
|Николас Брителл
|3:42
|7
|Cicada Spirit (Foundation Track)
|Николас Брителл
|2:34
|8
|It Must Be Searched
|Николас Брителл
|6:10
|9
|The Great Spirit
|Николас Брителл
|1:35
|10
|Portrait of Cora Randall (Foundation Track)
|Николас Брителл
|0:40
|11
|Asgardsreien
|Николас Брителл
|1:32
|12
|Found Him
|Николас Брителл
|2:17
|13
|TCA (Early Sketch)
|Николас Брителл
|1:56
|14
|Searching in B Minor (Foundation Track)
|Николас Брителл
|3:11
|15
|Exodus
|Николас Брителл
|1:58
|16
|Lovey
|Николас Брителл
|4:17
|17
|Somewhere Up There
|Николас Брителл
|1:52
|18
|I'm Free
|Николас Брителл
|1:45
|19
|Throw Me Anywhere, Lord (feat. Joe Solomon) [Early Sketch]
|Николас Брителл
|1:23
|20
|That'a Girl
|Николас Брителл
|2:35
|21
|Fire for the Kindling
|Николас Брителл
|1:41
|22
|In Aeternum
|Николас Брителл
|2:07
|23
|The Gospel of Jasper
|Николас Брителл
|4:38
|24
|Manifest
|Николас Брителл
|1:57
|25
|Deliverance
|Николас Брителл
|3:07
|26
|Emma Jane
|Николас Брителл
|2:08