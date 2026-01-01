Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Shrink Next Door Soundtrack

Soundtrack from "The Shrink Next Door"

Music from "The Shrink Next Door" All info
The Shrink Next Door (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
The Shrink Next Door (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 39 tracks. Joshua Moshier
Listen
Title Artist Time
1 Beekeeper Joshua Moshier 1:06
2 Main Title from the Shrink Next Door Joshua Moshier 0:18
3 Meet Marty Joshua Moshier 0:37
4 Use You Joshua Moshier 1:40
5 Phyllis and Marty Joshua Moshier 2:21
6 Crossing Boundaries Joshua Moshier 1:34
7 Perfect Night in New York Joshua Moshier 1:33
8 This is Only the Beginning Joshua Moshier 3:14
9 Marty Takes a Chance Joshua Moshier 0:40
10 Eulogy Joshua Moshier 1:16
11 Kickboard Joshua Moshier 1:38
12 Meet the Neighbors Joshua Moshier 1:18
13 Common Grief Joshua Moshier 1:42
14 Wrecked Tile Joshua Moshier 1:10
15 Cherry Blossom Joshua Moshier 4:07
16 Last Boundary Joshua Moshier 1:53
17 Five Years Later Joshua Moshier 1:28
18 Party Marty Joshua Moshier 1:34
19 Changing Lanes Joshua Moshier 1:37
20 Ditched Joshua Moshier 0:39
21 Hospital Visit Joshua Moshier 1:43
22 Up Your Meds Joshua Moshier 1:26
23 Escape Joshua Moshier 1:54
24 You're My Guy Joshua Moshier 1:21
25 Collateral Damage Joshua Moshier 2:04
26 Party Over Joshua Moshier 0:59
27 Cow Grave Joshua Moshier 1:56
28 One Step Ahead Joshua Moshier 1:41
29 Pink Slip Joshua Moshier 1:21
30 Old Message Joshua Moshier 1:07
31 Best Man Joshua Moshier 1:14
32 Touring the Grounds Joshua Moshier 2:41
33 Erasing Ike Joshua Moshier 1:35
34 Bonfire Joshua Moshier 4:09
35 Beekeeper Reprise Joshua Moshier 1:03
36 Family Meal Joshua Moshier 0:30
37 Brother Sister Joshua Moshier 0:52
38 Parting Words Joshua Moshier 1:44
39 End Titles Suite from the Shrink Next Door Joshua Moshier 2:04
Listen to songs from "The Shrink Next Door" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Shrink Next Door" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more