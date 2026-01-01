|Title
|Artist
|Time
|1
|Beekeeper
|Joshua Moshier
|1:06
|2
|Main Title from the Shrink Next Door
|Joshua Moshier
|0:18
|3
|Meet Marty
|Joshua Moshier
|0:37
|4
|Use You
|Joshua Moshier
|1:40
|5
|Phyllis and Marty
|Joshua Moshier
|2:21
|6
|Crossing Boundaries
|Joshua Moshier
|1:34
|7
|Perfect Night in New York
|Joshua Moshier
|1:33
|8
|This is Only the Beginning
|Joshua Moshier
|3:14
|9
|Marty Takes a Chance
|Joshua Moshier
|0:40
|10
|Eulogy
|Joshua Moshier
|1:16
|11
|Kickboard
|Joshua Moshier
|1:38
|12
|Meet the Neighbors
|Joshua Moshier
|1:18
|13
|Common Grief
|Joshua Moshier
|1:42
|14
|Wrecked Tile
|Joshua Moshier
|1:10
|15
|Cherry Blossom
|Joshua Moshier
|4:07
|16
|Last Boundary
|Joshua Moshier
|1:53
|17
|Five Years Later
|Joshua Moshier
|1:28
|18
|Party Marty
|Joshua Moshier
|1:34
|19
|Changing Lanes
|Joshua Moshier
|1:37
|20
|Ditched
|Joshua Moshier
|0:39
|21
|Hospital Visit
|Joshua Moshier
|1:43
|22
|Up Your Meds
|Joshua Moshier
|1:26
|23
|Escape
|Joshua Moshier
|1:54
|24
|You're My Guy
|Joshua Moshier
|1:21
|25
|Collateral Damage
|Joshua Moshier
|2:04
|26
|Party Over
|Joshua Moshier
|0:59
|27
|Cow Grave
|Joshua Moshier
|1:56
|28
|One Step Ahead
|Joshua Moshier
|1:41
|29
|Pink Slip
|Joshua Moshier
|1:21
|30
|Old Message
|Joshua Moshier
|1:07
|31
|Best Man
|Joshua Moshier
|1:14
|32
|Touring the Grounds
|Joshua Moshier
|2:41
|33
|Erasing Ike
|Joshua Moshier
|1:35
|34
|Bonfire
|Joshua Moshier
|4:09
|35
|Beekeeper Reprise
|Joshua Moshier
|1:03
|36
|Family Meal
|Joshua Moshier
|0:30
|37
|Brother Sister
|Joshua Moshier
|0:52
|38
|Parting Words
|Joshua Moshier
|1:44
|39
|End Titles Suite from the Shrink Next Door
|Joshua Moshier
|2:04