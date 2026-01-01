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Kinoafisha TV Shows The Morning Show Soundtrack

Soundtrack from "The Morning Show"

Music from "The Morning Show" All info
The Morning Show: Season 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
The Morning Show: Season 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 25 tracks. Картер Бёруэлл
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The Morning Show: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
The Morning Show: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 21 tracks. Картер Бёруэлл, Rozzi
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Title Artist Time
1 We Get Alex Back Картер Бёруэлл 3:45
2 The Soul of the Universe Картер Бёруэлл 1:26
3 In the Alex Business Картер Бёруэлл 0:45
4 The Second Floor Картер Бёруэлл 1:25
5 Someone Who Knew Hannah Картер Бёруэлл 1:25
6 What Does It Feel Like? Картер Бёруэлл 2:27
7 Leaving Wuhan Картер Бёруэлл 1:32
8 You’re Bigger Than That Картер Бёруэлл 2:02
9 Not Being Able To Say You’re Sorry Картер Бёруэлл 2:33
10 Dirty Hands Картер Бёруэлл 1:23
11 Bradley Alone Картер Бёруэлл 1:25
12 Tick Tock / New Years Eve Картер Бёруэлл 1:13
13 I Love You Картер Бёруэлл 0:52
14 Hal Using Again Картер Бёруэлл 3:01
15 Can We Just Talk Картер Бёруэлл 1:25
16 Alex Quarantined Картер Бёруэлл 2:18
17 Mitch Takes Flight Картер Бёруэлл 2:07
18 I Just Miss You / Tarnished Legacy Картер Бёруэлл 2:43
19 Bradley Interviews Maggie Картер Бёруэлл 2:55
20 Am I Your Woman? Картер Бёруэлл 1:41
21 Fever Shower Картер Бёруэлл 2:29
22 Friends and Family Картер Бёруэлл 2:48
23 When We Die Картер Бёруэлл 1:52
24 Public Eye Картер Бёруэлл 4:04
25 Looking In the Mirror Картер Бёруэлл 1:52
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