|Title
|Artist
|Time
|1
|We Get Alex Back
|Картер Бёруэлл
|3:45
|2
|The Soul of the Universe
|Картер Бёруэлл
|1:26
|3
|In the Alex Business
|Картер Бёруэлл
|0:45
|4
|The Second Floor
|Картер Бёруэлл
|1:25
|5
|Someone Who Knew Hannah
|Картер Бёруэлл
|1:25
|6
|What Does It Feel Like?
|Картер Бёруэлл
|2:27
|7
|Leaving Wuhan
|Картер Бёруэлл
|1:32
|8
|You’re Bigger Than That
|Картер Бёруэлл
|2:02
|9
|Not Being Able To Say You’re Sorry
|Картер Бёруэлл
|2:33
|10
|Dirty Hands
|Картер Бёруэлл
|1:23
|11
|Bradley Alone
|Картер Бёруэлл
|1:25
|12
|Tick Tock / New Years Eve
|Картер Бёруэлл
|1:13
|13
|I Love You
|Картер Бёруэлл
|0:52
|14
|Hal Using Again
|Картер Бёруэлл
|3:01
|15
|Can We Just Talk
|Картер Бёруэлл
|1:25
|16
|Alex Quarantined
|Картер Бёруэлл
|2:18
|17
|Mitch Takes Flight
|Картер Бёруэлл
|2:07
|18
|I Just Miss You / Tarnished Legacy
|Картер Бёруэлл
|2:43
|19
|Bradley Interviews Maggie
|Картер Бёруэлл
|2:55
|20
|Am I Your Woman?
|Картер Бёруэлл
|1:41
|21
|Fever Shower
|Картер Бёруэлл
|2:29
|22
|Friends and Family
|Картер Бёруэлл
|2:48
|23
|When We Die
|Картер Бёруэлл
|1:52
|24
|Public Eye
|Картер Бёруэлл
|4:04
|25
|Looking In the Mirror
|Картер Бёруэлл
|1:52