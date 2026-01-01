The Man Who Fell To Earth: Themes and Sketches (Original Series Soundtrack) 18 tracks. Jeff Russo Listen

Title Artist Time 1 Fusion (Theme 1) Jeff Russo 7:03 2 Anthea (Theme 2) Jeff Russo 8:29 3 Family Back Home (Theme 3) Jeff Russo 5:08 4 Justin’s Theme Jeff Russo 2:51 5 Justin’s Theme (Piano Sketch) Jeff Russo 3:00 6 The Family OriGen Jeff Russo 6:53 7 Justin 2 Jeff Russo 4:20 8 Faraday Jeff Russo 6:41 9 Pupae Jeff Russo 5:24 10 Under the Stars Jeff Russo 2:28 11 Under the Stars (Wind Quintet) Jeff Russo 2:25 12 Faraday 4 Jeff Russo 7:09 13 Justin and Faraday (Organ Sketch) Jeff Russo 5:09 14 Justin and Faraday (Full Orchestra) Jeff Russo 5:10 15 Josiah Jeff Russo 6:29 16 Josiah (Wind Quintet) Jeff Russo 5:27 17 Cross Country 1 Jeff Russo 3:43 18 Cross Country 2 Jeff Russo 3:32

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