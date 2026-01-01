|Title
|Artist
|Time
|1
|Fusion (Theme 1)
|Jeff Russo
|7:03
|2
|Anthea (Theme 2)
|Jeff Russo
|8:29
|3
|Family Back Home (Theme 3)
|Jeff Russo
|5:08
|4
|Justin’s Theme
|Jeff Russo
|2:51
|5
|Justin’s Theme (Piano Sketch)
|Jeff Russo
|3:00
|6
|The Family OriGen
|Jeff Russo
|6:53
|7
|Justin 2
|Jeff Russo
|4:20
|8
|Faraday
|Jeff Russo
|6:41
|9
|Pupae
|Jeff Russo
|5:24
|10
|Under the Stars
|Jeff Russo
|2:28
|11
|Under the Stars (Wind Quintet)
|Jeff Russo
|2:25
|12
|Faraday 4
|Jeff Russo
|7:09
|13
|Justin and Faraday (Organ Sketch)
|Jeff Russo
|5:09
|14
|Justin and Faraday (Full Orchestra)
|Jeff Russo
|5:10
|15
|Josiah
|Jeff Russo
|6:29
|16
|Josiah (Wind Quintet)
|Jeff Russo
|5:27
|17
|Cross Country 1
|Jeff Russo
|3:43
|18
|Cross Country 2
|Jeff Russo
|3:32