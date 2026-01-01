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Kinoafisha TV Shows The Last Man on Earth Soundtrack

Soundtrack from "The Last Man on Earth"

Music from "The Last Man on Earth" All info
The Man Who Fell To Earth: Themes and Sketches (Original Series Soundtrack)
The Man Who Fell To Earth: Themes and Sketches (Original Series Soundtrack) 18 tracks. Jeff Russo
Listen
Title Artist Time
1 Fusion (Theme 1) Jeff Russo 7:03
2 Anthea (Theme 2) Jeff Russo 8:29
3 Family Back Home (Theme 3) Jeff Russo 5:08
4 Justin’s Theme Jeff Russo 2:51
5 Justin’s Theme (Piano Sketch) Jeff Russo 3:00
6 The Family OriGen Jeff Russo 6:53
7 Justin 2 Jeff Russo 4:20
8 Faraday Jeff Russo 6:41
9 Pupae Jeff Russo 5:24
10 Under the Stars Jeff Russo 2:28
11 Under the Stars (Wind Quintet) Jeff Russo 2:25
12 Faraday 4 Jeff Russo 7:09
13 Justin and Faraday (Organ Sketch) Jeff Russo 5:09
14 Justin and Faraday (Full Orchestra) Jeff Russo 5:10
15 Josiah Jeff Russo 6:29
16 Josiah (Wind Quintet) Jeff Russo 5:27
17 Cross Country 1 Jeff Russo 3:43
18 Cross Country 2 Jeff Russo 3:32
Listen to songs from "The Last Man on Earth" (2015) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Last Man on Earth" in different languages are free for listening online.
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