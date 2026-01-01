|1
|Samurai Jack (feat. Phil Lamarr) [Main Title]
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|0:56
|2
|Sa Sa Samurai (feat. Joanne Higginbottom)
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|2:37
|3
|Cold Ass Killers
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:00
|4
|Wedding Day
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|2:40
|5
|Aku TV
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:29
|6
|The Catacombs
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:52
|7
|Scaramouche Fight
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|2:22
|8
|Lone Wolves
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:52
|9
|Daddy's Girl
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|5:11
|10
|Awkward (feat. Joanne Higginbottom)
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|3:32
|11
|Mass Sister Killing
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|3:51
|12
|Rescue Cavalry
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|3:18
|13
|Da Samurai
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|0:48
|14
|Her Spirit Lives On
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|0:58
|15
|Ashi vs. Mother
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|2:34
|16
|The Scotsman & His Daughters
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:08
|17
|The End Is Near
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|4:17
|18
|Scaramouche Finds Aku
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:21
|19
|Destruction - Blind Archers
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|2:07
|20
|Making Tea
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:52
|21
|Dragon Ride
|Samurai Jack / Тайлер Бейтс
|1:02
|22
|Samurai Jack Theme
|Samurai Jack / Will Adams
|0:33