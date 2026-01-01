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Kinoafisha TV Shows Samurai Jack Soundtrack

Soundtrack from "Samurai Jack"

Music from "Samurai Jack" All info
Samurai Jack: Season 5 (Original Television Soundtrack)
Samurai Jack: Season 5 (Original Television Soundtrack) 22 tracks. Samurai Jack
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Title Artist Time
1 Samurai Jack (feat. Phil Lamarr) [Main Title] Samurai Jack / Тайлер Бейтс 0:56
2 Sa Sa Samurai (feat. Joanne Higginbottom) Samurai Jack / Тайлер Бейтс 2:37
3 Cold Ass Killers Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:00
4 Wedding Day Samurai Jack / Тайлер Бейтс 2:40
5 Aku TV Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:29
6 The Catacombs Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:52
7 Scaramouche Fight Samurai Jack / Тайлер Бейтс 2:22
8 Lone Wolves Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:52
9 Daddy's Girl Samurai Jack / Тайлер Бейтс 5:11
10 Awkward (feat. Joanne Higginbottom) Samurai Jack / Тайлер Бейтс 3:32
11 Mass Sister Killing Samurai Jack / Тайлер Бейтс 3:51
12 Rescue Cavalry Samurai Jack / Тайлер Бейтс 3:18
13 Da Samurai Samurai Jack / Тайлер Бейтс 0:48
14 Her Spirit Lives On Samurai Jack / Тайлер Бейтс 0:58
15 Ashi vs. Mother Samurai Jack / Тайлер Бейтс 2:34
16 The Scotsman & His Daughters Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:08
17 The End Is Near Samurai Jack / Тайлер Бейтс 4:17
18 Scaramouche Finds Aku Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:21
19 Destruction - Blind Archers Samurai Jack / Тайлер Бейтс 2:07
20 Making Tea Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:52
21 Dragon Ride Samurai Jack / Тайлер Бейтс 1:02
22 Samurai Jack Theme Samurai Jack / Will Adams 0:33
Listen to songs from "Samurai Jack" (2001) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Samurai Jack" in different languages are free for listening online.
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