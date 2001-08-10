Menu
Samurai Jack All seasons
Samurai Jack
12+
Production year
2001
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Adult Swim
Series rating
8.4
8.5
IMDb
All seasons of "Samurai Jack"
Season 1
13 episodes
10 August 2001 - 3 December 2001
Season 2
13 episodes
1 March 2002 - 11 October 2002
Season 3
13 episodes
18 October 2002 - 26 August 2003
Season 4
13 episodes
14 June 2003 - 25 September 2004
Season 5
10 episodes
11 March 2017 - 20 May 2017
