Samurai Jack poster
Samurai Jack 12+
Production year 2001
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel Adult Swim

8.4
8.5 IMDb
All seasons of "Samurai Jack"
Samurai Jack - Season 1 Season 1
13 episodes 10 August 2001 - 3 December 2001
 
Samurai Jack - Season 2 Season 2
13 episodes 1 March 2002 - 11 October 2002
 
Samurai Jack - Season 3 Season 3
13 episodes 18 October 2002 - 26 August 2003
 
Samurai Jack - Season 4 Season 4
13 episodes 14 June 2003 - 25 September 2004
 
Samurai Jack - Season 5 Season 5
10 episodes 11 March 2017 - 20 May 2017
 
