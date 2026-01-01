|Title
|Artist
|Time
|1
|Analogue Interface
|Ramin Djawadi
|2:28
|2
|Pursuit of Liberty
|Ramin Djawadi
|3:31
|3
|End Game
|Ramin Djawadi
|2:40
|4
|Game Over
|Ramin Djawadi
|4:49
|5
|Control
|Ramin Djawadi
|1:42
|6
|The Bridge
|Ramin Djawadi
|4:00
|7
|Finch Takes Flight
|Ramin Djawadi
|2:07
|8
|Samaritan
|Ramin Djawadi
|4:24
|9
|International Man of Mystery
|Ramin Djawadi
|1:50
|10
|Nothing to Hide
|Ramin Djawadi
|2:01
|11
|The Devils Share
|Ramin Djawadi
|3:24
|12
|Martine
|Ramin Djawadi
|2:29
|13
|Deus Ex Machina
|Ramin Djawadi
|3:06
|14
|The Brotherhood
|Ramin Djawadi
|1:37
|15
|Jury Summons
|Ramin Djawadi
|3:43
|16
|If Then Else
|Ramin Djawadi
|3:03
|17
|Til Death Do Us Part
|Ramin Djawadi
|2:15
|18
|The Gangs of New York
|Ramin Djawadi
|2:05
|19
|Can You Hear Me
|Ramin Djawadi
|2:46
|20
|Reese On Ice
|Ramin Djawadi
|6:36
|21
|Veni Vidi Vici
|Ramin Djawadi
|2:59
|22
|Iris
|Ramin Djawadi
|1:32
|23
|Yhwh
|Ramin Djawadi
|3:27
|24
|Core Code
|Ramin Djawadi
|5:01