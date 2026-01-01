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Kinoafisha TV Shows Person of Interest Soundtrack

Soundtrack from "Person of Interest"

Music from "Person of Interest" All info
Person of Interest: Seasons 3 & 4 (Original Television Soundtrack)
Person of Interest: Seasons 3 & 4 (Original Television Soundtrack) 24 tracks. Ramin Djawadi
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Person of Interest: Season 2 (Original Television Soundtrack)
Person of Interest: Season 2 (Original Television Soundtrack) 23 tracks. Ramin Djawadi, Hollywood Studio Symphony, Stephen Coleman, Hollywood Studio Symphony, Ramin Djawadi, Stephen Coleman
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Person of Interest (Original Television Soundtrack)
Person of Interest (Original Television Soundtrack) 21 tracks. Ramin Djawadi, Stephen Coleman, Hollywood Studio Symphony, Stephen Coleman, Hollywood Studio Symphony, Ramin Djawadi
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Title Artist Time
1 Analogue Interface Ramin Djawadi 2:28
2 Pursuit of Liberty Ramin Djawadi 3:31
3 End Game Ramin Djawadi 2:40
4 Game Over Ramin Djawadi 4:49
5 Control Ramin Djawadi 1:42
6 The Bridge Ramin Djawadi 4:00
7 Finch Takes Flight Ramin Djawadi 2:07
8 Samaritan Ramin Djawadi 4:24
9 International Man of Mystery Ramin Djawadi 1:50
10 Nothing to Hide Ramin Djawadi 2:01
11 The Devils Share Ramin Djawadi 3:24
12 Martine Ramin Djawadi 2:29
13 Deus Ex Machina Ramin Djawadi 3:06
14 The Brotherhood Ramin Djawadi 1:37
15 Jury Summons Ramin Djawadi 3:43
16 If Then Else Ramin Djawadi 3:03
17 Til Death Do Us Part Ramin Djawadi 2:15
18 The Gangs of New York Ramin Djawadi 2:05
19 Can You Hear Me Ramin Djawadi 2:46
20 Reese On Ice Ramin Djawadi 6:36
21 Veni Vidi Vici Ramin Djawadi 2:59
22 Iris Ramin Djawadi 1:32
23 Yhwh Ramin Djawadi 3:27
24 Core Code Ramin Djawadi 5:01
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