|Title
|Artist
|Time
|1
|Penny Ann Drinkwater
|Harold Budd
|2:27
|2
|The Serpent (In Quicksilver)
|Harold Budd
|4:07
|3
|Give Me Your Hand
|Harold Budd
|2:28
|4
|The Twins
|Harold Budd
|3:23
|5
|The Kiss
|Harold Budd
|3:17
|6
|In America
|Harold Budd
|1:25
|7
|Angela
|Harold Budd
|1:46
|8
|To the Falls
|Harold Budd
|9:17
|9
|Domenico
|Harold Budd
|1:57
|10
|That Place For Lunatics
|Harold Budd
|1:49
|11
|Yellow
|Harold Budd
|2:11
|12
|A Sidelong Glance from My Round Nerfertiti
|Harold Budd
|3:13
|13
|Three Rivers
|Harold Budd
|2:25
|14
|Down the Slopes to the Meadow
|Harold Budd
|7:39