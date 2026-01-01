I Know This Much Is True (Music From the HBO Series) 14 tracks. Harold Budd Listen

Title Artist Time 1 Penny Ann Drinkwater Harold Budd 2:27 2 The Serpent (In Quicksilver) Harold Budd 4:07 3 Give Me Your Hand Harold Budd 2:28 4 The Twins Harold Budd 3:23 5 The Kiss Harold Budd 3:17 6 In America Harold Budd 1:25 7 Angela Harold Budd 1:46 8 To the Falls Harold Budd 9:17 9 Domenico Harold Budd 1:57 10 That Place For Lunatics Harold Budd 1:49 11 Yellow Harold Budd 2:11 12 A Sidelong Glance from My Round Nerfertiti Harold Budd 3:13 13 Three Rivers Harold Budd 2:25 14 Down the Slopes to the Meadow Harold Budd 7:39

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