|1
|HONK HONK
|Jefferson Friedman
|0:43
|2
|We Need Goons
|Jefferson Friedman
|2:05
|3
|WayneBox, Play Party Mix
|Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French
|2:04
|4
|Never Not Stealing Jewels
|Jefferson Friedman
|2:30
|5
|Everyone into the Ice Vagina
|Jefferson Friedman
|1:08
|6
|My Sacrifice
|Jefferson Friedman
|2:24
|7
|Tranquilo, Baby, Tranquilo
|Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack
|2:05
|8
|Lower Lumbar Support
|Jefferson Friedman
|1:24
|9
|Emotional Pit
|Jefferson Friedman
|1:34
|10
|I Definitely Make Love to Bats
|Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack
|5:28
|11
|Escape to Apokolips
|Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack
|1:37
|12
|Apollonian Airlines
|Jefferson Friedman
|2:13
|13
|Welcome to Themyscira
|Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French
|2:32
|14
|The Legend of Nanaue the Shark Man
|Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack
|2:54
|15
|Hedonikka
|Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French
|2:24
|16
|Cobb Squad!
|Jefferson Friedman
|1:37
|17
|I Regret Lots of Things! (The Life and Death of Sy Borgman)
|Jefferson Friedman, Matt Novack, Christopher French / Christopher French
|3:39
|18
|Get Off Me, You Angry Dolphin!
|Jefferson Friedman
|3:48
|19
|CableACE Award Winning Stuff
|Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French
|1:53
|20
|The Taking of Gotham
|Jefferson Friedman
|3:38
|21
|Did I Just Hear the Wind Say Kite Man
|Jefferson Friedman
|2:35
|22
|Only Love Sets Us Free
|Jefferson Friedman
|1:52
|23
|Cielo e Mar (feat. Jonah Platt)
|Jefferson Friedman / Amilcare Poncielli
|5:09
|24
|Rise, Harley Quinn!
|Jefferson Friedman
|1:26