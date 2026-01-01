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Kinoafisha TV Shows Girls5eva Soundtrack

Soundtrack from "Girls5eva"

Music from "Girls5eva" All info
Girls5eva (Music From The Peacock Original Series)
Girls5eva (Music From The Peacock Original Series) 9 tracks. Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Erika Henningsen, Ashley Park, Busy Philipps, Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps, The Milk Carton Kids, Sara Bareilles, Andrew Rannells, Jeremiah Craft, Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps
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Title Artist Time
1 Famous 5eva Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Erika Henningsen, Ashley Park, Busy Philipps 3:03
2 Dream Girlfriends Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps 2:30
3 New York Lonely Boy The Milk Carton Kids 2:34
4 Space Boys Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Erika Henningsen, Ashley Park, Busy Philipps / Jeff Richmond 2:31
5 I'm Afraid (Dawn's Song Of Fears) Sara Bareilles / Anna Drezen 3:22
6 The Splingee Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps / Jeff Richmond 2:13
7 Boyz Next Door (Puber-Dude) Andrew Rannells 2:36
8 Line Up Jeremiah Craft, Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps 2:51
9 4 Stars Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps / Sara Bareilles 3:34
Listen to songs from "Girls5eva" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Girls5eva" in different languages are free for listening online.
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