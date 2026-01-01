|Title
|Artist
|Time
|1
|Famous 5eva
|Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Erika Henningsen, Ashley Park, Busy Philipps
|3:03
|2
|Dream Girlfriends
|Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps
|2:30
|3
|New York Lonely Boy
|The Milk Carton Kids
|2:34
|4
|Space Boys
|Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Erika Henningsen, Ashley Park, Busy Philipps / Jeff Richmond
|2:31
|5
|I'm Afraid (Dawn's Song Of Fears)
|Sara Bareilles / Anna Drezen
|3:22
|6
|The Splingee
|Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps / Jeff Richmond
|2:13
|7
|Boyz Next Door (Puber-Dude)
|Andrew Rannells
|2:36
|8
|Line Up
|Jeremiah Craft, Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps
|2:51
|9
|4 Stars
|Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Паула Пелл, Busy Philipps / Sara Bareilles
|3:34