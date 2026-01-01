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Season 1 Cast of the Series Elementary (2012)
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"Elementary" cast
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Jonny Lee Miller
Sherlock Holmes
Lucy Liu
Dr. Joan Watson
Jon Michael Hill
Detective Marcus Bell
Aidan Quinn
Dallas Roberts
Malcolm Goodwin
Ato Essandoh
Richard Bekins
Jake Weber
David Harbour
Craig Bierko
Vinnie Jones
John Hannah
Johnny Simmons
Manny Pérez
Reiko Aylesworth
David Furr
Josh Hamilton
Terry Kinney
Adam Rothenberg
Jill Flint
Freda Foh Shen
Lisa Edelstein
Callie Thorne
Jennifer Ferrin
Natalie Dormer
Kristy Wu
Brian Kerwin
Bobb'e J. Thompson
Roger Aaron Brown
Gbenga Akinnagbe
Erik Jensen
Molly Price
Mark Moses
John Pankow
Thomas Jay Ryan
Yancey Arias
Kari Matchett
Paula Garcés
Michael Irby
J. C. MacKenzie
Becky Ann Baker
Keith Szarabajka
Michael Laurence
Dominic Fumusa
Bill Heck
Jim True-Frost
David Costabile
Frank Wood
John Bedford Lloyd
Kristen Bush
Chris Sullivan
Melissa Farman
Marsha Stephanie Blake
Luke Kirby
Stephen Kunken
Michael Aronov
Ben Rappaport
Reg Rogers
Wayne Duvall
Michael Countryman
Byron Jennings
Armand Schultz
Albert Jones
Casey Siemaszko
Francie Swift
Jessica Hecht
Roger Rees
Tawny Cypress
F. Murray Abraham
Joseph Siravo
Adam LeFevre
Austin Lysy
Stephanie Kurtzuba
Steve Park
Linda Emond
Stephen Henderson
Allie Gallerani
Rosa Arredondo
Geneva Carr
Donnie Keshawarz
David Wilson Barnes
Craig Walker
Erin Dilly
Jennifer Lim
Matthew Humphreys
Gibson Frazier
Michael Nathanson
Joey Auzenne
Roger Robinson
Lynda Gravatt
Anika Noni Rose
Brian Tarantina
Kelly AuCoin
Selenis Leyva
Richard Topol
Andre Royo
Tom Guiry
Christopher McCann
Adam Mucci
Andrew Pang
Arnold Vosloo
Berto Colon
Sean Dugan
Cynthia Darlow
Susan Pourfar
Russell G. Jones
Dennis Boutsikaris
Helen Coxe
Randall Duk Kim
Bill Buell
Herman Chavez
Justine Cotsonas
Christopher Evan Welch
Frank Deal
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