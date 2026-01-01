|Title
|Artist
|Time
|1
|A Fresh Start
|Chris Bacon
|2:03
|2
|New Home
|Chris Bacon
|1:17
|3
|Keith Summers, Sore Loser
|Chris Bacon
|1:18
|4
|No One Has Ever Helped Us
|Chris Bacon
|1:32
|5
|Norman Sneaks Out
|Chris Bacon
|1:51
|6
|The Rape
|Chris Bacon
|2:42
|7
|Flipping Pages
|Chris Bacon
|1:23
|8
|Norma and Norman
|Chris Bacon
|1:36
|9
|Emma's Meditation
|Chris Bacon
|1:05
|10
|Previously On Bates Motel 1
|Chris Bacon
|1:01
|11
|Dylan's New Job
|Chris Bacon
|1:35
|12
|Dylan's Gotta Gun
|Chris Bacon
|0:44
|13
|Norman Leaves the Hospital
|Chris Bacon
|1:40
|14
|Shelby and Norma
|Chris Bacon
|2:19
|15
|Brothers
|Chris Bacon
|1:29
|16
|I'm Here For You
|Chris Bacon
|1:19
|17
|Norman Discovers Jiao
|Chris Bacon
|2:34
|18
|Previously On Bates Motel 2
|Chris Bacon
|0:44
|19
|Dumpster Drive
|Chris Bacon
|1:36
|20
|Bradley and Norman
|Chris Bacon
|2:44
|21
|Motorcycle Ride
|Chris Bacon
|1:13
|22
|Shelby's Back
|Chris Bacon
|1:09
|23
|Getting Jiao To the Motel
|Chris Bacon
|1:53
|24
|What Really Happened
|Chris Bacon
|4:01
|25
|Awkward Hugs
|Chris Bacon
|1:11
|26
|Abernathy Checks In
|Chris Bacon
|2:09
|27
|Norma Doesn't Approve
|Chris Bacon
|2:48
|28
|Bradley Rejects Norman
|Chris Bacon
|1:47
|29
|Abernathy Makes Reservations
|Chris Bacon
|2:14
|30
|The End of a Horrible Day
|Chris Bacon
|1:34
|31
|Bradley Needs Dylan's Help
|Chris Bacon
|1:38
|32
|Norman Doesn't Have a Note
|Chris Bacon
|2:20
|33
|Emma Likes Cupcakes
|Chris Bacon
|0:50
|34
|Norma's Story
|Chris Bacon
|2:43
|35
|Three's a Crowd
|Chris Bacon
|2:25
|36
|Everything's Going To Be Okay
|Chris Bacon
|2:39