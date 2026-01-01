Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Bates Motel Soundtrack

Soundtrack from "Bates Motel"

Music from "Bates Motel" All info
Bates Motel (Music From the A&E Original Series)
Bates Motel (Music From the A&E Original Series) 36 tracks. Chris Bacon
Listen
Bates Motel (Original Television Soundtrack)
Bates Motel (Original Television Soundtrack) 26 tracks. Chris Bacon
Listen
Title Artist Time
1 A Fresh Start Chris Bacon 2:03
2 New Home Chris Bacon 1:17
3 Keith Summers, Sore Loser Chris Bacon 1:18
4 No One Has Ever Helped Us Chris Bacon 1:32
5 Norman Sneaks Out Chris Bacon 1:51
6 The Rape Chris Bacon 2:42
7 Flipping Pages Chris Bacon 1:23
8 Norma and Norman Chris Bacon 1:36
9 Emma's Meditation Chris Bacon 1:05
10 Previously On Bates Motel 1 Chris Bacon 1:01
11 Dylan's New Job Chris Bacon 1:35
12 Dylan's Gotta Gun Chris Bacon 0:44
13 Norman Leaves the Hospital Chris Bacon 1:40
14 Shelby and Norma Chris Bacon 2:19
15 Brothers Chris Bacon 1:29
16 I'm Here For You Chris Bacon 1:19
17 Norman Discovers Jiao Chris Bacon 2:34
18 Previously On Bates Motel 2 Chris Bacon 0:44
19 Dumpster Drive Chris Bacon 1:36
20 Bradley and Norman Chris Bacon 2:44
21 Motorcycle Ride Chris Bacon 1:13
22 Shelby's Back Chris Bacon 1:09
23 Getting Jiao To the Motel Chris Bacon 1:53
24 What Really Happened Chris Bacon 4:01
25 Awkward Hugs Chris Bacon 1:11
26 Abernathy Checks In Chris Bacon 2:09
27 Norma Doesn't Approve Chris Bacon 2:48
28 Bradley Rejects Norman Chris Bacon 1:47
29 Abernathy Makes Reservations Chris Bacon 2:14
30 The End of a Horrible Day Chris Bacon 1:34
31 Bradley Needs Dylan's Help Chris Bacon 1:38
32 Norman Doesn't Have a Note Chris Bacon 2:20
33 Emma Likes Cupcakes Chris Bacon 0:50
34 Norma's Story Chris Bacon 2:43
35 Three's a Crowd Chris Bacon 2:25
36 Everything's Going To Be Okay Chris Bacon 2:39
Listen to songs from "Bates Motel" (2013) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Bates Motel" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more