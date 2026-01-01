|1
|Big Love (Animal Kingdom Main Title Theme)
|Claudia Sarne, Atticus Ross / Claudia Sarne
|3:13
|2
|Julia's Room
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:53
|3
|Biking
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|0:46
|4
|Cutback
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|3:09
|5
|Ms. Anderson
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|1:16
|6
|Paintball
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:59
|7
|New Canticle
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|3:08
|8
|3 of Us, 2 of You
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|1:43
|9
|Boarding
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:55
|10
|I Forgive You
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|3:58
|11
|Don't Cry
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:43
|12
|The Family Cut
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:17
|13
|Let Go
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|1:00
|14
|Tank
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|5:13
|15
|Pierce(d)
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|3:04
|16
|Into the Black
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|1:38
|17
|Bullpen
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:20
|18
|Didn't Think You Had It in You
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:43
|19
|All Points Bulletin
|Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones
|2:54