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Kinoafisha TV Shows Animal Kingdom Soundtrack

Soundtrack from "Animal Kingdom"

Music from "Animal Kingdom" All info
Animal Kingdom (Original Television Score)
Animal Kingdom (Original Television Score) 19 tracks. Claudia Sarne, Atticus Ross, Alexis Marsh, Samuel Jones
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Title Artist Time
1 Big Love (Animal Kingdom Main Title Theme) Claudia Sarne, Atticus Ross / Claudia Sarne 3:13
2 Julia's Room Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:53
3 Biking Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 0:46
4 Cutback Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 3:09
5 Ms. Anderson Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 1:16
6 Paintball Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:59
7 New Canticle Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 3:08
8 3 of Us, 2 of You Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 1:43
9 Boarding Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:55
10 I Forgive You Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 3:58
11 Don't Cry Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:43
12 The Family Cut Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:17
13 Let Go Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 1:00
14 Tank Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 5:13
15 Pierce(d) Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 3:04
16 Into the Black Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 1:38
17 Bullpen Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:20
18 Didn't Think You Had It in You Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:43
19 All Points Bulletin Alexis Marsh, Samuel Jones / Samuel Jones 2:54
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