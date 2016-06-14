Menu
Animal Kingdom 16+
Production year 2016
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel TNT

Series rating

8.3
8.2 IMDb
All seasons of "Animal Kingdom"
Animal Kingdom - Season 1 Season 1
10 episodes 14 June 2016 - 9 August 2016
 
Animal Kingdom - Season 2 Season 2
13 episodes 30 May 2017 - 29 August 2017
 
Animal Kingdom - Season 3 Season 3
13 episodes 29 May 2018 - 21 August 2018
 
Animal Kingdom - Season 4 Season 4
13 episodes 28 May 2019 - 20 August 2019
 
Animal Kingdom - Season 5 Season 5
13 episodes 11 July 2021 - 3 October 2021
 
Animal Kingdom - Season 6 Season 6
13 episodes 19 June 2022 - 28 August 2022
 
