Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Animal Kingdom
Seasons
Animal Kingdom All seasons
Animal Kingdom
16+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
TNT
Series rating
8.3
Rate
10
votes
8.2
IMDb
Write review
All seasons of "Animal Kingdom"
Season 1
10 episodes
14 June 2016 - 9 August 2016
Season 2
13 episodes
30 May 2017 - 29 August 2017
Season 3
13 episodes
29 May 2018 - 21 August 2018
Season 4
13 episodes
28 May 2019 - 20 August 2019
Season 5
13 episodes
11 July 2021 - 3 October 2021
Season 6
13 episodes
19 June 2022 - 28 August 2022
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree