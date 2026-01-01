|1
|Holliday for Nuts
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:45
|2
|Gum Party
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:40
|3
|Up on Muffin Hill
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:29
|4
|A Beastly Condition
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:12
|5
|Beach Brawl Fantasy
|Adventure Time / Tim Kiefer
|3:34
|6
|Baby Feelings
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:04
|7
|Slow Space
|Adventure Time / Tim Kiefer
|1:19
|8
|Old Stump Town
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:54
|9
|Time for Graybles
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:46
|10
|Words from the Forest
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:50
|11
|The Conductor
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:45
|12
|Walk into the Sun
|Adventure Time / Tim Kiefer
|2:13
|13
|Hiking Across Heartbreak
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:38
|14
|Frogiven
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:49
|15
|Grey
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:24
|16
|Nervous Flamez
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:38
|17
|Cooking Is Fun
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:21
|18
|That Red Hot Dame Lorraine
|Adventure Time / Tim Kiefer
|1:43
|19
|Big Time
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:14
|20
|Adventure Friends
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:28
|21
|Oh What a Good Boy Am I (feat. Jeremy Shada & John DiMaggio)
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:35
|22
|Real Heroes
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:46
|23
|Attack of the Candy Cannibals
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:20
|24
|Hairrevelation
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:18
|25
|Brick by Brick
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:52
|26
|Low G Rap Battle (feat. Andy Samberg & Jeremy Shada)
|Adventure Time / Tim Kiefer
|1:08
|27
|Hardcore Will Never Digest (Original Teddybear Mix)
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:53
|28
|Vamp Vamp
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:47
|29
|Wish Upon a String
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:11
|30
|Space Transit
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:17
|31
|Thinking of Butts
|Adventure Time / Tim Kiefer
|2:00
|32
|Don't Tell Dad
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:25
|33
|Ghost Buddy
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:45
|34
|Zombie Loop
|Adventure Time / Tim Kiefer
|3:07
|35
|Goblin City Shuffle
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:40
|36
|On the Tail
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:52
|37
|Modern Comforts
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:49
|38
|Soy People
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:58
|39
|Getting a Call in the Woods
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:53
|40
|Really Big Sweaters
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:51
|41
|When a Brave Soldier Claps
|Adventure Time / Casey James Basichis
|1:47
|42
|They Set You Free
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:46
|43
|Give Me Tears (feat. Karen Vuong)
|Adventure Time / Casey James Basichis
|2:54
|44
|Club in the Clouds
|Adventure Time / Tim Kiefer
|1:54
|45
|Miniature Dancing Cats
|Adventure Time / Tim Kiefer
|1:13
|46
|The Cosmos in a Nacho
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:56
|47
|Hard Skipping
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:34
|48
|Werk Dat Belly
|Adventure Time / Tim Kiefer
|1:44
|49
|Skool Bell Strut
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:36
|50
|Falling Isn't so Bad
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:41
|51
|Big Boy Coconuts
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:32
|52
|Surfing on Brain Waves
|Adventure Time / Tim Kiefer
|0:43
|53
|A Blip and a Bubble
|Adventure Time / Tim Kiefer
|2:51
|54
|Train Chasers
|Adventure Time / Casey James Basichis
|0:34
|55
|Trunked Up
|Adventure Time / Tim Kiefer
|3:56
|56
|Buff Baby (feat. Jeremy Shada)
|Adventure Time / Pendleton Ward
|0:16