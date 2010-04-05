Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Adventure Time
TV Shows
Adventure Time
Seasons
Adventure Time All seasons
Adventure Time
16+
Production year
2010
Country
USA
Episode duration
15 minutes
TV channel
Cartoon Network
Series rating
8.2
Rate
10
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "Adventure Time"
Season 1
26 episodes
5 April 2010 - 27 September 2010
Season 2
26 episodes
11 October 2010 - 9 May 2011
Season 3
26 episodes
11 July 2011 - 13 February 2012
Season 4
26 episodes
2 April 2012 - 22 October 2012
Season 5
52 episodes
12 November 2012 - 17 March 2014
Season 6
43 episodes
21 April 2014 - 5 June 2015
Season 7
38 episodes
2 November 2015 - 19 November 2016
Season 8
14 episodes
23 January 2017 - 2 February 2017
Season 9
14 episodes
21 April 2017 - 21 July 2017
Season 10
13 episodes
17 September 2017 - 3 September 2018
