Adventure Time poster
Adventure Time 16+
Production year 2010
Country USA
Episode duration 15 minutes
8.2
8.6 IMDb
All seasons of "Adventure Time"
Adventure Time - Season 1 Season 1
26 episodes 5 April 2010 - 27 September 2010
 
Adventure Time - Season 2 Season 2
26 episodes 11 October 2010 - 9 May 2011
 
Adventure Time - Season 3 Season 3
26 episodes 11 July 2011 - 13 February 2012
 
Adventure Time - Season 4 Season 4
26 episodes 2 April 2012 - 22 October 2012
 
Adventure Time - Season 5 Season 5
52 episodes 12 November 2012 - 17 March 2014
 
Adventure Time - Season 6 Season 6
43 episodes 21 April 2014 - 5 June 2015
 
Adventure Time - Season 7 Season 7
38 episodes 2 November 2015 - 19 November 2016
 
Adventure Time - Season 8 Season 8
14 episodes 23 January 2017 - 2 February 2017
 
Adventure Time - Season 9 Season 9
14 episodes 21 April 2017 - 21 July 2017
 
Adventure Time - Season 10 Season 10
13 episodes 17 September 2017 - 3 September 2018
 
