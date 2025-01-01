В 1-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джерри встретил в Мичигане женщину, которая решила отправиться за ним в Нью-Йорк. Правда, комик сомневается, что она влюблена в него. Скорее всего, дело в другом. Затем после недавнего расставания с Элейн Джерри встречается с девушкой на вечеринке, но, выяснив, где она работает, принимает решение держаться подальше от ее офиса. Также в квартиру Джерри проникают грабители. Он начинает думать о переезде. Также главный герой хочет разорвать отношения с другом детства. Джордж волнуется, что девушка решит с ним расстаться из-за зубной нити. Джордж уговаривает Джерри начать игру на бирже.