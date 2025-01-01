Menu
Seinfeld 1989 - 1998 season 1

Seinfeld season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Seinfeld Seasons Season 1

Seinfeld 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 July 1989
Production year 1989
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 50 minutes
"Seinfeld" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джерри встретил в Мичигане женщину, которая решила отправиться за ним в Нью-Йорк. Правда, комик сомневается, что она влюблена в него. Скорее всего, дело в другом. Затем после недавнего расставания с Элейн Джерри встречается с девушкой на вечеринке, но, выяснив, где она работает, принимает решение держаться подальше от ее офиса. Также в квартиру Джерри проникают грабители. Он начинает думать о переезде. Также главный герой хочет разорвать отношения с другом детства. Джордж волнуется, что девушка решит с ним расстаться из-за зубной нити. Джордж уговаривает Джерри начать игру на бирже. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.9 IMDb
Write review
"Seinfeld" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Good News, Bad News
Season 1 Episode 1
5 July 1989
The Stakeout
Season 1 Episode 2
31 May 1990
The Robbery
Season 1 Episode 3
7 June 1990
Male Unbonding
Season 1 Episode 4
14 June 1990
The Stock Tip
Season 1 Episode 5
21 June 1990
TV series release schedule
