Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Seinfeld 1989 - 1998 season 4

Seinfeld season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Seinfeld Seasons Season 4

Seinfeld 6+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 12 August 1992
Production year 1992
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Seinfeld" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Сайнфелд» терапия оказывается весьма болезненным процессом для Джерри. Его незамысловатая беседа с терапевтом приводит к недоразумению. Джерри использует записку дантиста, чтобы покрыть расходы на свое лечение. Тяжелый разрыв между Джорджем и его девушкой приводит к ряду проблем с налогами для Джерри. В следующем эпизоде Джерри и Элейн отправляются во Флориду на ужин в честь его отца. Затем главный герой вступает в спор с соседом своих родителей из-за «ручки космонавта». Джерри вынужден заботиться о непослушной собаке человека, с которым он познакомился в самолете.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.9 IMDb
Write review
"Seinfeld" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
The Trip (1)
Season 4 Episode 1
12 August 1992
The Trip (2)
Season 4 Episode 2
19 August 1992
The Pitch
Season 4 Episode 3
16 September 1992
The Ticket
Season 4 Episode 4
16 September 1992
The Wallet (1)
Season 4 Episode 5
23 September 1992
The Watch (2)
Season 4 Episode 6
30 September 1992
The Bubble Boy
Season 4 Episode 7
7 October 1992
The Cheever Letters
Season 4 Episode 8
28 October 1992
The Opera
Season 4 Episode 9
4 November 1992
The Virgin
Season 4 Episode 10
11 November 1992
The Contest
Season 4 Episode 11
18 November 1992
The Airport
Season 4 Episode 12
25 November 1992
The Pick
Season 4 Episode 13
16 December 1992
The Movie
Season 4 Episode 14
6 January 1993
The Visa
Season 4 Episode 15
27 January 1993
The Shoes
Season 4 Episode 16
4 February 1993
The Outing
Season 4 Episode 17
11 February 1993
The Old Man
Season 4 Episode 18
18 February 1993
The Implant
Season 4 Episode 19
25 February 1993
The Junior Mint
Season 4 Episode 20
18 March 1993
The Smelly Car
Season 4 Episode 21
15 April 1993
The Handicap Spot
Season 4 Episode 22
13 May 1993
The Pilot (1)
Season 4 Episode 23
20 May 1993
The Pilot (2)
Season 4 Episode 24
20 May 1993
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more