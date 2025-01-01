В 4-м сезоне сериала «Сайнфелд» терапия оказывается весьма болезненным процессом для Джерри. Его незамысловатая беседа с терапевтом приводит к недоразумению. Джерри использует записку дантиста, чтобы покрыть расходы на свое лечение. Тяжелый разрыв между Джорджем и его девушкой приводит к ряду проблем с налогами для Джерри. В следующем эпизоде Джерри и Элейн отправляются во Флориду на ужин в честь его отца. Затем главный герой вступает в спор с соседом своих родителей из-за «ручки космонавта». Джерри вынужден заботиться о непослушной собаке человека, с которым он познакомился в самолете.