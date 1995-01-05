Menu
Seinfeld 1989 - 1998 season 6

Season premiere 22 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Seinfeld" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джерри общается с участницей конкурса «Мисс Америка». Джордж огорчается, когда оплачивает большой салат для Элейн, но за это благодарят не его, а Джули. Элейн не может поверить, что он говорит с ней об этом. Она возвращается к Джули. Джерри пересматривает свое отношение к новой девушке, когда узнает, что она находилась в отношениях с Ньюманом, и тот ее оставил. Крамер вступает в спор со своим партнером по гольфу, бывшим игроком в бейсбол, который позже выходит из себя и состоит в розыске сотрудниками правоохранительных органов. Крамер, уверенный, что это он во всем виноват, бросается на помощь своему другу. 

The Chaperone
Season 6 Episode 1
22 September 1994
The Big Salad
Season 6 Episode 2
29 September 1994
The Pledge Drive
Season 6 Episode 3
6 October 1994
The Chinese Woman
Season 6 Episode 4
13 October 1994
The Couch
Season 6 Episode 5
27 October 1994
The Gymnast
Season 6 Episode 6
3 November 1994
The Soup
Season 6 Episode 7
10 November 1994
The Mom & Pop Store
Season 6 Episode 8
17 November 1994
The Secretary
Season 6 Episode 9
8 December 1994
The Race
Season 6 Episode 10
15 December 1994
The Switch
Season 6 Episode 11
5 January 1995
The Label Maker
Season 6 Episode 12
19 January 1995
The Scofflaw
Season 6 Episode 13
26 January 1995
Highlights of a Hundred (1)
Season 6 Episode 14
2 February 1995
Highlights of a Hundred (2)
Season 6 Episode 15
2 February 1995
The Beard
Season 6 Episode 16
9 February 1995
The Kiss Hello
Season 6 Episode 17
16 February 1995
The Doorman
Season 6 Episode 18
23 February 1995
The Jimmy
Season 6 Episode 19
16 March 1995
The Doodle
Season 6 Episode 20
6 April 1995
The Fusilli Jerry
Season 6 Episode 21
27 April 1995
The Diplomat's Club
Season 6 Episode 22
4 May 1995
The Face Painter
Season 6 Episode 23
11 May 1995
The Understudy
Season 6 Episode 24
18 May 1995
