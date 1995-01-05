В 6-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джерри общается с участницей конкурса «Мисс Америка». Джордж огорчается, когда оплачивает большой салат для Элейн, но за это благодарят не его, а Джули. Элейн не может поверить, что он говорит с ней об этом. Она возвращается к Джули. Джерри пересматривает свое отношение к новой девушке, когда узнает, что она находилась в отношениях с Ньюманом, и тот ее оставил. Крамер вступает в спор со своим партнером по гольфу, бывшим игроком в бейсбол, который позже выходит из себя и состоит в розыске сотрудниками правоохранительных органов. Крамер, уверенный, что это он во всем виноват, бросается на помощь своему другу.