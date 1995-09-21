В 7-м сезоне сериала «Сайнфелд» проводя время в кафе, Джерри и Джордж принимают решение срочно повзрослеть и относиться к жизни значительно серьезнее. Джерри хочет позвонить женщине, с которой некоторое время назад расстался, и выяснить отношения. Джордж много думал о своей бывшей девушке Сьюзен. Вообразив себе их будущую идеальную совместную жизнь, он отправляется в ее квартиру и предлагает руку и сердце. Она соглашается, и Джордж практически сразу же начинает сомневаться, особенно после того, как Джерри расстается со своей девушкой во второй раз. Тем временем у Элейн возникают проблемы с соседским псом, который только и делает, что лает.