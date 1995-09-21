Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Seinfeld 1989 - 1998 season 7

Seinfeld season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Seinfeld Seasons Season 7

Seinfeld 6+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 21 September 1995
Production year 1995
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Seinfeld" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Сайнфелд» проводя время в кафе, Джерри и Джордж принимают решение срочно повзрослеть и относиться к жизни значительно серьезнее. Джерри хочет позвонить женщине, с которой некоторое время назад расстался, и выяснить отношения. Джордж много думал о своей бывшей девушке Сьюзен. Вообразив себе их будущую идеальную совместную жизнь, он отправляется в ее квартиру и предлагает руку и сердце. Она соглашается, и Джордж практически сразу же начинает сомневаться, особенно после того, как Джерри расстается со своей девушкой во второй раз. Тем временем у Элейн возникают проблемы с соседским псом, который только и делает, что лает.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.9 IMDb
Write review
"Seinfeld" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
The Engagement
Season 7 Episode 1
21 September 1995
The Postponement
Season 7 Episode 2
28 September 1995
The Maestro
Season 7 Episode 3
5 October 1995
The Wink
Season 7 Episode 4
12 October 1995
The Hot Tub
Season 7 Episode 5
19 October 1995
The Soup Nazi
Season 7 Episode 6
2 November 1995
The Secret Code
Season 7 Episode 7
9 November 1995
The Pool Guy
Season 7 Episode 8
16 November 1995
The Sponge
Season 7 Episode 9
7 December 1995
The Gum
Season 7 Episode 10
14 December 1995
The Rye
Season 7 Episode 11
4 January 1996
The Caddy
Season 7 Episode 12
25 January 1996
The Seven
Season 7 Episode 13
1 February 1996
The Cadillac (1)
Season 7 Episode 14
8 February 1996
The Cadillac (2)
Season 7 Episode 15
8 February 1996
The Shower Head
Season 7 Episode 16
15 February 1996
The Doll
Season 7 Episode 17
22 February 1996
The Friars Club
Season 7 Episode 18
7 March 1996
The Wig Master
Season 7 Episode 19
4 April 1996
The Calzone
Season 7 Episode 20
25 April 1996
The Bottle Deposit (1)
Season 7 Episode 21
2 May 1996
The Bottle Deposit (2)
Season 7 Episode 22
2 May 1996
The Wait Out
Season 7 Episode 23
9 May 1996
The Invitations
Season 7 Episode 24
16 May 1996
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more