В 3-м сезоне сериала «Сайнфелд» терапия оказывается достаточно болезненным процессом для Джерри. Его незамысловатое общение с терапевтом спровоцировало весьма странную ситуацию. Джерри использует записку дантиста, чтобы покрыть расходы на свое лечение. Сложный разрыв между Джорджем и его возлюбленной приводит к ряду проблем с налогами для Джерри. В следующем эпизоде Джерри и Элейн отправляются во Флориду на ужин в честь его отца. Затем главный герой конфликтует с соседом своих родителей. Джерри вынужден заботиться о непослушной собаке человека, с которым он познакомился в самолете.