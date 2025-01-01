Menu
Seinfeld 1989 - 1998 season 3

Seinfeld season 3 poster
Season premiere 18 September 1991
Production year 1991
Number of episodes 23
Runtime 8 hours 26 minutes
"Seinfeld" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Сайнфелд» терапия оказывается достаточно болезненным процессом для Джерри. Его незамысловатое общение с терапевтом спровоцировало весьма странную ситуацию. Джерри использует записку дантиста, чтобы покрыть расходы на свое лечение. Сложный разрыв между Джорджем и его возлюбленной приводит к ряду проблем с налогами для Джерри. В следующем эпизоде Джерри и Элейн отправляются во Флориду на ужин в честь его отца. Затем главный герой конфликтует с соседом своих родителей. Джерри вынужден заботиться о непослушной собаке человека, с которым он познакомился в самолете.

"Seinfeld" season 3 list of episodes. TV series release schedule
The Note
Season 3 Episode 1
18 September 1991
The Truth
Season 3 Episode 2
25 September 1991
The Pen
Season 3 Episode 3
2 October 1991
The Dog
Season 3 Episode 4
9 October 1991
The Library
Season 3 Episode 5
16 October 1991
The Parking Garage
Season 3 Episode 6
30 October 1991
The Cafe
Season 3 Episode 7
6 November 1991
The Tape
Season 3 Episode 8
13 November 1991
The Nose Job
Season 3 Episode 9
20 November 1991
The Stranded
Season 3 Episode 10
27 November 1991
The Alternate Side
Season 3 Episode 11
4 December 1991
The Red Dot
Season 3 Episode 12
11 December 1991
The Subway
Season 3 Episode 13
8 January 1992
The Pez Dispenser
Season 3 Episode 14
15 January 1992
The Suicide
Season 3 Episode 15
29 January 1992
The Fix-Up
Season 3 Episode 16
5 February 1992
The Boyfriend (1)
Season 3 Episode 17
12 February 1992
The Boyfriend (2)
Season 3 Episode 18
12 February 1992
The Limo
Season 3 Episode 19
26 February 1992
The Good Samaritan
Season 3 Episode 20
4 March 1992
The Letter
Season 3 Episode 21
25 March 1992
The Parking Space
Season 3 Episode 22
22 April 1992
The Keys
Season 3 Episode 23
6 May 1992
