Seinfeld 1989 - 1998 season 5

Seinfeld season 5 poster
Seinfeld 6+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 16 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"Seinfeld" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Сайнфелд» Элейн совершает шокирующее признание. Крамер и его скромный приятель Лесли запускают новую линию одежды, и Джерри нечаянно готов надеть костюм на шоу Today. Джордж теряет очки. Команда с подозрением относится к своему бухгалтеру. Элейн и Джерри переживают из-за религиозных особенностей, которые они должны исполнить, чтобы стать крестными родителями младенца. Джордж занимает отличное место для парковки. Он решает использовать девушку Джерри, чтобы шпионить за друзьями. Крамер заявляет, что он умеет понимать по губам, и хочет доказать это. 

"Seinfeld" season 5 list of episodes. TV series release schedule
The Mango
Season 5 Episode 1
16 September 1993
The Puffy Shirt
Season 5 Episode 2
23 September 1993
The Glasses
Season 5 Episode 3
30 September 1993
The Sniffing Accountant
Season 5 Episode 4
7 October 1993
The Bris
Season 5 Episode 5
14 October 1993
The Lip Reader
Season 5 Episode 6
28 October 1993
The Non-Fat Yogurt
Season 5 Episode 7
4 November 1993
The Barber
Season 5 Episode 8
11 November 1993
The Masseuse
Season 5 Episode 9
18 November 1993
The Cigar Store Indian
Season 5 Episode 10
9 December 1993
The Conversion
Season 5 Episode 11
16 December 1993
The Stall
Season 5 Episode 12
6 January 1994
The Dinner Party
Season 5 Episode 13
3 February 1994
The Marine Biologist
Season 5 Episode 14
10 February 1994
The Pie
Season 5 Episode 15
17 February 1994
The Stand-In
Season 5 Episode 16
24 February 1994
The Wife
Season 5 Episode 17
17 March 1994
The Raincoats (1)
Season 5 Episode 18
28 April 1994
The Raincoats (2)
Season 5 Episode 19
28 April 1994
The Fire
Season 5 Episode 20
5 May 1994
The Hamptons
Season 5 Episode 21
12 May 1994
The Opposite
Season 5 Episode 22
19 May 1994
