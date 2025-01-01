В 5-м сезоне сериала «Сайнфелд» Элейн совершает шокирующее признание. Крамер и его скромный приятель Лесли запускают новую линию одежды, и Джерри нечаянно готов надеть костюм на шоу Today. Джордж теряет очки. Команда с подозрением относится к своему бухгалтеру. Элейн и Джерри переживают из-за религиозных особенностей, которые они должны исполнить, чтобы стать крестными родителями младенца. Джордж занимает отличное место для парковки. Он решает использовать девушку Джерри, чтобы шпионить за друзьями. Крамер заявляет, что он умеет понимать по губам, и хочет доказать это.