Во 2-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джордж разрывает отношения со своей девушкой, и Джерри решает, что хочет с ней пообщаться. Затем главный герой опасается, что неуместный комментарий, который он позволил себе на торжестве, оказался причиной последующей гибели его родственника. Джордж оставляет несколько смешных сообщений на автоответчике подруги, после чего решает похитить пленку. Когда в доме Джерри становится доступна квартира, он решает помочь Элейн приобрести ее, но вскоре сожалеет о своем решении. Джордж надевает обручальное кольцо, поскольку слышал, что оно помогает одиноким молодым людям привлечь внимание женщин.