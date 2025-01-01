Menu
Season premiere 23 January 1991
Production year 1991
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Seinfeld" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джордж разрывает отношения со своей девушкой, и Джерри решает, что хочет с ней пообщаться. Затем главный герой опасается, что неуместный комментарий, который он позволил себе на торжестве, оказался причиной последующей гибели его родственника. Джордж оставляет несколько смешных сообщений на автоответчике подруги, после чего решает похитить пленку. Когда в доме Джерри становится доступна квартира, он решает помочь Элейн приобрести ее, но вскоре сожалеет о своем решении. Джордж надевает обручальное кольцо, поскольку слышал, что оно помогает одиноким молодым людям привлечь внимание женщин.

8.9 IMDb
"Seinfeld" season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Ex-Girlfriend
Season 2 Episode 1
23 January 1991
The Pony Remark
Season 2 Episode 2
30 January 1991
The Jacket
Season 2 Episode 3
6 February 1991
The Phone Message
Season 2 Episode 4
13 February 1991
The Apartment
Season 2 Episode 5
4 April 1991
The Statue
Season 2 Episode 6
11 April 1991
The Revenge
Season 2 Episode 7
18 April 1991
The Heart Attack
Season 2 Episode 8
25 April 1991
The Deal
Season 2 Episode 9
2 May 1991
The Baby Shower
Season 2 Episode 10
16 May 1991
The Chinese Restaurant
Season 2 Episode 11
23 May 1991
The Busboy
Season 2 Episode 12
26 June 1991
