Seinfeld 1989 - 1998 season 8

Seinfeld season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Seinfeld Seasons Season 8

Seinfeld 6+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 19 September 1996
Production year 1996
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"Seinfeld" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джордж доволен своей жизнью холостяка. Крамер берет уроки карате. Джордж убежден, что члены Совета директоров перешептываются за его спиной. Крамер испытывает симпатию к новой девушке Джерри. Элейн не понимает, что удивительного в появлении на свет детей. Новый приятель Элейн совершенно не похож на Джерри. А у новой девушки Джерри невероятно сильные руки. Крамер делает вид, что работает в престижной компании. Джордж примеряет на себя образ «плохого парня». Ни у кого не хватило духу заявить Элейн, что она отвратительно танцует. Джордж пытается заигрывать с симпатичной девушкой в One Hour Photo.

Series rating

8.9 IMDb
"Seinfeld" season 8 list of episodes. TV series release schedule
The Foundation
Season 8 Episode 1
19 September 1996
The Soul Mate
Season 8 Episode 2
26 September 1996
The Bizarro Jerry
Season 8 Episode 3
3 October 1996
The Little Kicks
Season 8 Episode 4
10 October 1996
The Package
Season 8 Episode 5
17 October 1996
The Fatigues
Season 8 Episode 6
31 October 1996
The Checks
Season 8 Episode 7
7 November 1996
The Chicken Roaster
Season 8 Episode 8
14 November 1996
The Abstinence
Season 8 Episode 9
21 November 1996
The Andrea Doria
Season 8 Episode 10
19 December 1996
The Little Jerry
Season 8 Episode 11
9 January 1997
The Money
Season 8 Episode 12
16 January 1997
The Comeback
Season 8 Episode 13
30 January 1997
The Van Buren Boys
Season 8 Episode 14
6 February 1997
The Susie
Season 8 Episode 15
13 February 1997
The Pothole
Season 8 Episode 16
20 February 1997
The English Patient
Season 8 Episode 17
13 March 1997
The Nap
Season 8 Episode 18
10 April 1997
The Yada Yada
Season 8 Episode 19
24 April 1997
The Millennium
Season 8 Episode 20
1 May 1997
The Muffin Tops
Season 8 Episode 21
8 May 1997
The Summer of George
Season 8 Episode 22
15 May 1997
TV series release schedule
