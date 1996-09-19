В 8-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джордж доволен своей жизнью холостяка. Крамер берет уроки карате. Джордж убежден, что члены Совета директоров перешептываются за его спиной. Крамер испытывает симпатию к новой девушке Джерри. Элейн не понимает, что удивительного в появлении на свет детей. Новый приятель Элейн совершенно не похож на Джерри. А у новой девушки Джерри невероятно сильные руки. Крамер делает вид, что работает в престижной компании. Джордж примеряет на себя образ «плохого парня». Ни у кого не хватило духу заявить Элейн, что она отвратительно танцует. Джордж пытается заигрывать с симпатичной девушкой в One Hour Photo.