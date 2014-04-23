Menu
Dual Survival (2010), season 4

Dual Survival season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Dual Survival Seasons Season 4

Dual Survival 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 23 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Dual Survival" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Выжить вместе» Джо и Коди застревают в мангровом болоте на Шри-Ланке. Они едва спасаются из кишащих крокодилами вод только для того, чтобы оказаться в кишащих москитами непролазных джунглях. Ребята пытаются продумать свое обратное путешествие и приходят к страшному выводу: они впервые могут на самом деле не выбраться из приключения живыми. Однако герои продолжают съемку, чтобы зафиксировать для других авантюристов все свои лайфхаки и наработки. Также в этом сезоне Джо и Коди предстоит оказаться в море песчаных дюн, на вечном леднике и на необитаемом острове у побережья Панамы.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Dual Survival" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
No End in Sight Part 1
Season 4 Episode 1
23 April 2014
No End in Sight Part 2
Season 4 Episode 2
30 April 2014
Deadly Dunes
Season 4 Episode 3
7 May 2014
Glacial Downfall
Season 4 Episode 4
14 May 2014
Journey's End to a New Beginning
Season 4 Episode 5
21 May 2014
No Man Is An Island
Season 4 Episode 6
28 May 2014
Mayan Mayhem
Season 4 Episode 7
4 June 2014
On the Edge
Season 4 Episode 8
11 June 2014
End of the Road
Season 4 Episode 9
18 June 2014
One Shot, One Kill
Season 4 Episode 10
25 June 2014
TV series release schedule
