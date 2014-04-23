В 4-м сезоне шоу «Выжить вместе» Джо и Коди застревают в мангровом болоте на Шри-Ланке. Они едва спасаются из кишащих крокодилами вод только для того, чтобы оказаться в кишащих москитами непролазных джунглях. Ребята пытаются продумать свое обратное путешествие и приходят к страшному выводу: они впервые могут на самом деле не выбраться из приключения живыми. Однако герои продолжают съемку, чтобы зафиксировать для других авантюристов все свои лайфхаки и наработки. Также в этом сезоне Джо и Коди предстоит оказаться в море песчаных дюн, на вечном леднике и на необитаемом острове у побережья Панамы.