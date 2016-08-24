В 9-м сезоне шоу «Выжить вместе» новыми ведущими программы становятся ветеран боевых действий Эйджей Снайдер и специалист по выживанию в дикой природе Джефф Зауш. В своем первом путешествии герои застревают в обжигающе жарких саваннах Южной Бразилии, без сменной одежды и запасов провизии. Затем их ожидают араукариевые леса Южной Америки с деревьями высотой в милю, ядовитыми гадюками и дикими кабанами. Также в этом сезоне ребята побывают в болотах бассейна реки Атчафалайя в Луизиане, выдержат палящую жару в пустыне на востоке штата Юта и встретятся с 800-килограммовыми медведями в Грузии.