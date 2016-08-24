Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dual Survival (2010), season 9

Dual Survival season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Dual Survival Seasons Season 9

Dual Survival 12+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 24 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 1 minute
"Dual Survival" season 9 description

В 9-м сезоне шоу «Выжить вместе» новыми ведущими программы становятся ветеран боевых действий Эйджей Снайдер и специалист по выживанию в дикой природе Джефф Зауш. В своем первом путешествии герои застревают в обжигающе жарких саваннах Южной Бразилии, без сменной одежды и запасов провизии. Затем их ожидают араукариевые леса Южной Америки с деревьями высотой в милю, ядовитыми гадюками и дикими кабанами. Также в этом сезоне ребята побывают в болотах бассейна реки Атчафалайя в Луизиане, выдержат палящую жару в пустыне на востоке штата Юта и встретятся с 800-килограммовыми медведями в Грузии.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Dual Survival" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Battle of Brazil
Season 9 Episode 1
24 August 2016
Forest from Hell
Season 9 Episode 2
31 August 2016
Dying of Thirst
Season 9 Episode 3
14 September 2016
Gator Bait
Season 9 Episode 4
21 September 2016
Blackout
Season 9 Episode 5
28 September 2016
Tracking Lions
Season 9 Episode 6
5 October 2016
Attack of the Elephants
Season 9 Episode 7
12 October 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more