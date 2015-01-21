В 5-м сезоне шоу «Выжить вместе» новая пара отважных ведущих-путешественников – Джо и Мэтт – спускается в высокогорные пустынные каньоны Южной Юты. Они пытаются выжить в этой суровой местности, населенной гремучими змеями и горными львами, без использования ножей и каких-либо современных туристических принадлежностей. Также они путешествуют по горам Аллегани в Пенсильвании, где Джо вырос и впервые научился навыкам выживания. Передвигаясь под ледяным дождем, окруженные крутыми ущельями, в глубине медвежьей страны, они соревнуются с Матерью-природой, чтобы выбраться в цивилизацию живыми.