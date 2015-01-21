Menu
Dual Survival (2010), season 5

Dual Survival season 5 poster
Dual Survival 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 21 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Dual Survival" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Выжить вместе» новая пара отважных ведущих-путешественников – Джо и Мэтт – спускается в высокогорные пустынные каньоны Южной Юты. Они пытаются выжить в этой суровой местности, населенной гремучими змеями и горными львами, без использования ножей и каких-либо современных туристических принадлежностей. Также они путешествуют по горам Аллегани в Пенсильвании, где Джо вырос и впервые научился навыкам выживания. Передвигаясь под ледяным дождем, окруженные крутыми ущельями, в глубине медвежьей страны, они соревнуются с Матерью-природой, чтобы выбраться в цивилизацию живыми.

7.4 IMDb
"Dual Survival" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Into the Canyons
Season 5 Episode 1
21 January 2015
Grin and Bear It
Season 5 Episode 2
28 January 2015
Downed and Out Part One
Season 5 Episode 3
4 February 2015
Downed and Out Part Two
Season 5 Episode 4
11 February 2015
Swamplandia
Season 5 Episode 5
18 February 2015
Out of the Ashes Part One
Season 5 Episode 6
25 February 2015
Out of the Ashes Part Two
Season 5 Episode 7
4 March 2015
Waterlogged
Season 5 Episode 8
11 March 2015
Coastal Catastrophe
Season 5 Episode 9
18 March 2015
Winter Vortex Part One
Season 5 Episode 10
1 April 2015
Winter Vortex Part Two
Season 5 Episode 11
8 April 2015
Himalayan Hardship
Season 5 Episode 12
15 April 2015
Namibian Nightmare
Season 5 Episode 13
22 April 2015
