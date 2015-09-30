В 6-м сезоне шоу «Выжить вместе» Мэтт и Джо оказываются в открытом Атлантическом океане, чтобы проверить, возможно ли спастись с затонувшего в этих водах корабля. Кошмарный сценарий усугубляется рыщущими акулами, острыми как бритва кораллами, непредсказуемой погодой и ложной надеждой на спасение. Затем ребята испытывают себя на прочность в густых джунглях. Ситуацию осложняет серьезная травма одного из ведущих, требующая медицинского вмешательства. Но герои не сдаются и не отправляются в город на поиски врача, ведь у обычного туриста, попавшего в беду, на их месте не было бы такой возможности.