В 3-м сезоне шоу «Выжить вместе» новым партнером Коди Лундина по съемкам становится ветеран специальных военных операций Джо Тети. Два парня с двумя совершенно противоположными подходами к выживанию осваивают один из самых бесплодных ландшафтов на планете – чилийскую пустыню Атакама, также известную как «Марс на Земле». Борясь с обезвоживанием и гипертермией, Джо и Коди отправляются на поиски ресурсов. Затем их ждет путешествие в Южную Африку, на свидание с самыми смертоносными хищниками планеты, включая львов, леопардов и даже людей – злобных браконьеров, которые воспринимают съемочную группу в штыки.