Dual Survival (2010), season 3

Dual Survival season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dual Survival Seasons Season 3

Dual Survival 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"Dual Survival" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Выжить вместе» новым партнером Коди Лундина по съемкам становится ветеран специальных военных операций Джо Тети. Два парня с двумя совершенно противоположными подходами к выживанию осваивают один из самых бесплодных ландшафтов на планете – чилийскую пустыню Атакама, также известную как «Марс на Земле». Борясь с обезвоживанием и гипертермией, Джо и Коди отправляются на поиски ресурсов. Затем их ждет путешествие в Южную Африку, на свидание с самыми смертоносными хищниками планеты, включая львов, леопардов и даже людей – злобных браконьеров, которые воспринимают съемочную группу в штыки.

TV Show rating

0.0
7.4 IMDb
Unbraided
Season 3 Episode 1
1 January 2013
Mars on Earth
Season 3 Episode 2
1 January 2013
On the Menu
Season 3 Episode 3
8 January 2013
Into the Frying Pan
Season 3 Episode 4
15 January 2013
Trouble in Paradise
Season 3 Episode 5
22 January 2013
The Green Hell
Season 3 Episode 6
29 January 2013
Twin Peaks
Season 3 Episode 7
5 February 2013
Meltdown
Season 3 Episode 8
12 February 2013
Belly of the Beast
Season 3 Episode 9
19 February 2013
Castaways
Season 3 Episode 10
26 February 2013
Rocky Mountain High
Season 3 Episode 11
5 March 2013
Misty Mountain Drop
Season 3 Episode 12
12 March 2013
