Dual Survival (2010), season 8

Dual Survival 12+
Season premiere 15 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Dual Survival" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Выжить вместе» отважные путешественники Грейди и Джош оказываются в ловушке в зазубренных каньонах хорватской горы Велебит. Новые партнеры должны работать сообща, чтобы преодолеть холодные, стремительные пороги и спуститься с коварных водопадов, но найти общий язык оказывается чуть ли не сложнее, чем совладать с капризами природы. На суровых склонах болгарских гор Рила ребята сталкиваются с непроглядной метелью, морозами и смертельно опасным хищником. Им приходится использовать нетрадиционные методы, чтобы добыть огонь, кров и пищу на пути к далекой цивилизации.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Croatian Castaway
Season 8 Episode 1
15 June 2016
Mosquito Coast
Season 8 Episode 2
22 June 2016
Bulgarian Blizzard
Season 8 Episode 3
6 July 2016
Burning Island
Season 8 Episode 4
13 July 2016
Out of Air
Season 8 Episode 5
20 July 2016
Snow Daze
Season 8 Episode 6
27 July 2016
Colombian Chaos
Season 8 Episode 7
3 August 2016
Ultimate Survival Bible
Season 8 Episode 8
3 August 2016
