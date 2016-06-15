В 8-м сезоне шоу «Выжить вместе» отважные путешественники Грейди и Джош оказываются в ловушке в зазубренных каньонах хорватской горы Велебит. Новые партнеры должны работать сообща, чтобы преодолеть холодные, стремительные пороги и спуститься с коварных водопадов, но найти общий язык оказывается чуть ли не сложнее, чем совладать с капризами природы. На суровых склонах болгарских гор Рила ребята сталкиваются с непроглядной метелью, морозами и смертельно опасным хищником. Им приходится использовать нетрадиционные методы, чтобы добыть огонь, кров и пищу на пути к далекой цивилизации.