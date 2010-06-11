В 1-м сезоне шоу «Выжить вместе» бывший военный Дейв Кентербери и ученый Коди Ландин вместе отправляются в самые негостеприимные места планеты Земля, чтобы испытать на себе все сложности выживания в дикой природе. Они учат зрителей правилам поведения в лесу, на реке, в джунглях, а жаре или на холоде, проверяя всевозможные туристские лайфхаки. Ситуации, которые приходится разруливать ведущим шоу, могут произойти с любым путешественником. Прибывая на новое место, ребята руководствуются четырьмя главными правилами авантюриста: найди убежище, найди воду, найди еду и, наконец, найди помощь.