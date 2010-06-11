Menu
Dual Survival (2010), season 1

Dual Survival 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Dual Survival" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Выжить вместе» бывший военный Дейв Кентербери и ученый Коди Ландин вместе отправляются в самые негостеприимные места планеты Земля, чтобы испытать на себе все сложности выживания в дикой природе. Они учат зрителей правилам поведения в лесу, на реке, в джунглях, а жаре или на холоде, проверяя всевозможные туристские лайфхаки. Ситуации, которые приходится разруливать ведущим шоу, могут произойти с любым путешественником. Прибывая на новое место, ребята руководствуются четырьмя главными правилами авантюриста: найди убежище, найди воду, найди еду и, наконец, найди помощь.

7.4 IMDb
"Dual Survival" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Shipwrecked
Season 1 Episode 1
11 June 2010
Failed Ascent
Season 1 Episode 2
18 June 2010
Out of Air
Season 1 Episode 3
25 June 2010
Desert Breakdown
Season 1 Episode 4
2 July 2010
Panic in the Jungle
Season 1 Episode 5
9 July 2010
Swamped
Season 1 Episode 6
16 July 2010
Split Up
Season 1 Episode 7
23 July 2010
Soaked
Season 1 Episode 8
30 July 2010
After the Storm
Season 1 Episode 9
13 August 2010
Bogged Down
Season 1 Episode 10
20 August 2010
