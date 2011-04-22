Menu
Dual Survival (2010), season 2

Season premiere 22 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"Dual Survival" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Выжить вместе» Дэйв и Коди показывают, как заблудившиеся охотники могут выжить в суровых условиях Огненной Земли, всего в 500 милях от Антарктиды. Чтобы продемонстрировать, как пережить тяжелую травму, Дэйв наносит себе рваную рану и использует черный порошок для прижигания. Затем ведущим приходится пересечь ледяное болото, чтобы добраться до побережья, сталкиваясь с опасностью переохлаждения и угрозой быть поглощенными трясиной. Едва выбравшись из леса в цивилизацию, они отправляются в новое приключение – на этот раз, в горы, чтобы продемонстрировать, как спастись от схода лавины.

7.4 IMDb
"Dual Survival" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Slash and Burn
Season 2 Episode 1
22 April 2011
Buried Alive
Season 2 Episode 2
29 April 2011
Stuck in the Muck
Season 2 Episode 3
6 May 2011
Bitten
Season 2 Episode 4
13 May 2011
Frozen Plains
Season 2 Episode 5
20 May 2011
Out of Africa
Season 2 Episode 6
24 May 2011
Out of the Clouds
Season 2 Episode 7
27 May 2011
Adrift
Season 2 Episode 8
3 June 2011
Eating Dust
Season 2 Episode 9
10 June 2011
Hippo Island
Season 2 Episode 10
17 June 2011
Up the River
Season 2 Episode 11
24 June 2011
Road to Nowhere
Season 2 Episode 12
1 July 2011
