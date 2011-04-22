Во 2-м сезоне шоу «Выжить вместе» Дэйв и Коди показывают, как заблудившиеся охотники могут выжить в суровых условиях Огненной Земли, всего в 500 милях от Антарктиды. Чтобы продемонстрировать, как пережить тяжелую травму, Дэйв наносит себе рваную рану и использует черный порошок для прижигания. Затем ведущим приходится пересечь ледяное болото, чтобы добраться до побережья, сталкиваясь с опасностью переохлаждения и угрозой быть поглощенными трясиной. Едва выбравшись из леса в цивилизацию, они отправляются в новое приключение – на этот раз, в горы, чтобы продемонстрировать, как спастись от схода лавины.