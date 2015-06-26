Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Regular Show 2010 - 2017 season 7

Regular Show season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Regular Show Seasons Season 7

Regular Show 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 26 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 36
Runtime 9 hours 0 minute
"Regular Show" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Обычное шоу» Бенсон планирует уволить Мордекай, если Ригби не сможет вернуть его из причудливой страны, также известной как Дамптаун США. После того как Бенсону не удалось получить награду «Управляющий года», главные герои хотят, чтобы он ощутил себя победителем. Ригби портит изысканный обед Мелларда, и теперь ему или Бенсону придется написать заявление об уходе. Маргарет очень хочет стать ведущей еженедельного выпуска местных вечерних новостей. Бенсон полон решимости убедить всех, что он был прав касаемо даты «эксперимента с куполом». Ригби собирается найти лучший подарок на день рождения для Мардокей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.6 IMDb
Write review
"Regular Show" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Dumptown U.S.A.
Season 7 Episode 1
26 June 2015
The Parkie Awards
Season 7 Episode 2
6 August 2015
The Lunch Club
Season 7 Episode 3
13 August 2015
Local News Legends
Season 7 Episode 4
20 August 2015
The Dome Experiment Special
Season 7 Episode 5
27 August 2015
Birthday Gift
Season 7 Episode 6
3 September 2015
Cat Videos
Season 7 Episode 7
10 September 2015
Struck by Lightning
Season 7 Episode 8
17 September 2015
Terror Tales of The Park V
Season 7 Episode 9
29 October 2015
The Return of Party Horse
Season 7 Episode 10
9 November 2015
Sleep Cycle
Season 7 Episode 11
10 November 2015
Just Friends
Season 7 Episode 12
11 November 2015
Benson's Pig
Season 7 Episode 13
12 November 2015
The Eileen Plan
Season 7 Episode 14
13 November 2015
Hello China
Season 7 Episode 15
30 November 2015
Crazy Fake Plan
Season 7 Episode 16
1 December 2015
Win That Prize
Season 7 Episode 17
2 December 2015
Snow Tubing
Season 7 Episode 18
3 December 2015
Chili Cook Off
Season 7 Episode 19
5 March 2016
Donut Factory Holiday
Season 7 Episode 20
12 March 2016
Gymblonski
Season 7 Episode 21
19 March 2016
Guys Night 2
Season 7 Episode 22
26 March 2016
Gary's Synthesizer
Season 7 Episode 23
2 April 2016
California King
Season 7 Episode 24
9 April 2016
Cube Bros
Season 7 Episode 25
16 April 2016
Maellard's Package
Season 7 Episode 26
23 April 2016
The Button
Season 7 Episode 27
30 April 2016
Rigby Goes to the Prom
Season 7 Episode 28
5 May 2016
Favorite Shirt
Season 7 Episode 29
19 May 2016
Marvolo the Wizard
Season 7 Episode 30
26 May 2016
Pops' Favorite Planet
Season 7 Episode 31
2 June 2016
Pam I Am
Season 7 Episode 32
2 June 2016
Lame Lockdown
Season 7 Episode 33
9 June 2016
VIP Members Only
Season 7 Episode 34
16 June 2016
Deez Keys
Season 7 Episode 35
23 June 2016
Rigby's Graduation Day
Season 7 Episode 36
30 June 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more