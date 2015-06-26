В 7-м сезоне сериала «Обычное шоу» Бенсон планирует уволить Мордекай, если Ригби не сможет вернуть его из причудливой страны, также известной как Дамптаун США. После того как Бенсону не удалось получить награду «Управляющий года», главные герои хотят, чтобы он ощутил себя победителем. Ригби портит изысканный обед Мелларда, и теперь ему или Бенсону придется написать заявление об уходе. Маргарет очень хочет стать ведущей еженедельного выпуска местных вечерних новостей. Бенсон полон решимости убедить всех, что он был прав касаемо даты «эксперимента с куполом». Ригби собирается найти лучший подарок на день рождения для Мардокей.