В 8-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай и Ригби привычно выполняют свою работу и натыкаются на драгоценный камень, который может изменить их жизнь. Пока Мордекай и Ригби решают, какое кино сегодня будут смотреть, они натыкаются на рекламный ролик крутых ракетных туфлей. Герои отправляются в космические путешествия, где их ожидает немало захватывающих приключений. Во время одного из путешествий Мордекай и Ригби собираются найти кошелек на враждебной планете. Тем временем Бенсона бросает его девушка Пэм, и он отправляется искать картофель фри, чтобы заполнить пустоту, которая осталась в его душе.