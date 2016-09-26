Menu
Regular Show 2010 - 2017, season 8

Regular Show season 8 poster
Regular Show
Regular Show 12+
Original title Season 8: Regular Show in Space
Title Сезон 8: Обычное шоу в космосе
Season premiere 26 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 29
Runtime 7 hours 15 minutes
"Regular Show" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай и Ригби привычно выполняют свою работу и натыкаются на драгоценный камень, который может изменить их жизнь. Пока Мордекай и Ригби решают, какое кино сегодня будут смотреть, они натыкаются на рекламный ролик крутых ракетных туфлей. Герои отправляются в космические путешествия, где их ожидает немало захватывающих приключений. Во время одного из путешествий Мордекай и Ригби собираются найти кошелек на враждебной планете. Тем временем Бенсона бросает его девушка Пэм, и он отправляется искать картофель фри, чтобы заполнить пустоту, которая осталась в его душе.

One Space Day at a Time
Season 8 Episode 1
26 September 2016
Cool Bro Bots
Season 8 Episode 2
26 September 2016
Welcome to Space
Season 8 Episode 3
27 September 2016
Space Creds
Season 8 Episode 4
27 September 2016
Lost and Found
Season 8 Episode 5
28 September 2016
Ugly Moons
Season 8 Episode 6
29 September 2016
The Dream Warrior
Season 8 Episode 7
30 September 2016
The Brain of Evil
Season 8 Episode 8
3 October 2016
Fries Night
Season 8 Episode 9
4 October 2016
Spacey McSpaceTree
Season 8 Episode 10
5 October 2016
Can You Ear Me Now?
Season 8 Episode 11
6 October 2016
Stuck in an Elevator
Season 8 Episode 12
7 October 2016
The Space Race
Season 8 Episode 13
10 October 2016
Operation: Hear No Evil
Season 8 Episode 14
11 October 2016
Space Escape
Season 8 Episode 15
12 October 2016
New Beds
Season 8 Episode 16
13 October 2016
Mordeby and Rigbecai
Season 8 Episode 17
14 October 2016
Alpha Dome
Season 8 Episode 18
20 October 2016
Terror Tales of the Park VI
Season 8 Episode 19
27 October 2016
The Ice Tape
Season 8 Episode 20
3 November 2016
The Key to the Universe
Season 8 Episode 21
10 November 2016
No Train No Gain
Season 8 Episode 22
17 November 2016
Christmas in Space
Season 8 Episode 23
1 December 2016
Kill 'em With Kindness
Season 8 Episode 24
14 January 2017
Meet The Seer
Season 8 Episode 25
14 January 2017
Cheer Up Pops
Season 8 Episode 26
16 January 2017
A Regular Show Epic Final Battle (Part 1)
Season 8 Episode 27
16 January 2017
A Regular Show Epic Final Battle (Part 2)
Season 8 Episode 28
16 January 2017
A Regular Show Epic Final Battle: The Power (Part 3)
Season 8 Episode 29
16 January 2017
