Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Regular Show 2010 - 2017 season 5

Regular Show season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Regular Show Seasons Season 5

Regular Show 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 2 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 37
Runtime 9 hours 15 minutes
"Regular Show" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай по-прежнему пребывает в депрессивном состоянии из-за отказа Маргарет в заведении Stake Me Amadeus. В конце концов герой обнаруживает ее свитер в прачечной и собирается вернуть вещь ей в колледже. Затем Мордекай и Ригби решают придумать песенки и исполнить их людям в парке, чтобы собрать деньги на покупку специальной компьютерной игры. Однако герои сталкиваются с уличным артистом, который нагло похищает их песни и исполняет свои танцы под них. Мордекай и Ригби должны починить автомобиль Бенсона после того, как они случайно бросили пульт от телевизора ему в лобовое стекло.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.6 IMDb
Write review
"Regular Show" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Laundry Woes
Season 5 Episode 1
2 September 2013
Silver Dude
Season 5 Episode 2
2 September 2013
Benson's Car
Season 5 Episode 3
9 September 2013
Every Meat Burritos
Season 5 Episode 4
16 September 2013
Wall Buddy
Season 5 Episode 5
23 September 2013
A Skips in Time
Season 5 Episode 6
30 September 2013
Survival Skills
Season 5 Episode 7
14 October 2013
Terror Tales of the Park III
Season 5 Episode 8
21 October 2013
Tants
Season 5 Episode 9
4 November 2013
Bank Shot
Season 5 Episode 10
11 November 2013
Power Tower
Season 5 Episode 11
18 November 2013
The Thanksgiving Special
Season 5 Episode 12
25 November 2013
The Heart of a Stuntman
Season 5 Episode 13
2 December 2013
New Year's Kiss
Season 5 Episode 14
31 December 2013
Dodge This
Season 5 Episode 15
13 January 2014
Portable Toilet
Season 5 Episode 16
27 January 2014
The Postcard
Season 5 Episode 17
10 February 2014
Rigby in the Sky with Burrito
Season 5 Episode 18
24 February 2014
Journey to the Bottom of the Crash Pit
Season 5 Episode 19
3 March 2014
Saving Time
Season 5 Episode 20
10 March 2014
Guitar Of Rock
Season 5 Episode 21
17 March 2014
Skips' Story
Season 5 Episode 22
14 April 2014
Return of Mordecai and the Rigbys
Season 5 Episode 23
21 April 2014
Bad Portrait
Season 5 Episode 24
28 April 2014
Video 101
Season 5 Episode 25
5 May 2014
I Like You Hi
Season 5 Episode 26
12 May 2014
Play Date
Season 5 Episode 27
5 June 2014
Expert or Liar
Season 5 Episode 28
12 June 2014
Catching the Wave
Season 5 Episode 29
19 June 2014
Gold Watch
Season 5 Episode 30
26 June 2014
Paint Job
Season 5 Episode 31
3 July 2014
Take the Cake
Season 5 Episode 32
10 July 2014
Skips in the Saddle
Season 5 Episode 33
17 July 2014
Thomas Fights Back
Season 5 Episode 34
24 July 2014
Bachelor Party! Zingo!!
Season 5 Episode 35
31 July 2014
Tent Trouble
Season 5 Episode 36
7 August 2014
Real Date
Season 5 Episode 37
14 August 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more