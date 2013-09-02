В 5-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай по-прежнему пребывает в депрессивном состоянии из-за отказа Маргарет в заведении Stake Me Amadeus. В конце концов герой обнаруживает ее свитер в прачечной и собирается вернуть вещь ей в колледже. Затем Мордекай и Ригби решают придумать песенки и исполнить их людям в парке, чтобы собрать деньги на покупку специальной компьютерной игры. Однако герои сталкиваются с уличным артистом, который нагло похищает их песни и исполняет свои танцы под них. Мордекай и Ригби должны починить автомобиль Бенсона после того, как они случайно бросили пульт от телевизора ему в лобовое стекло.